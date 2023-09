Cavidotti a Tuerredda, il paese si indigna: minoranza col sindaco 

A Teulada, del progetto di parco eolico offshore che prevede l’interramento di cavidotti nella spiaggia di Tuerredda non si discute: ci si ribella contro la sola ipotesi di sporcare il mare di pale eoliche a favore delle multinazionali del vento. In un paese diviso su tutto si è creata una solida convergenza nel sostenere la posizione di duro rifiuto annunciata dal sindaco Angelo Milia.

Gli esponenti dell’opposizione consiliare concordano sul principio di contrastare l’aggressione all’ambiente, con nettezza. «Non siamo favorevoli all’installazione di pale eoliche offshore», spiega Mauro Serra, del gruppo Teulada Rinasce: «Un parco di quel tipo deturperebbe l’ambiente con annesso danno economico per il turismo, non ripagato dal beneficio dell’energia green».

Anche il consigliere Antonello Tanas articola la sua posizione: «Chiederò al sindaco la convocazione urgente del Consiglio comunale, per discutere in pubblico e chiarire le posizioni delle forze politiche in Consiglio».

Annuncia linea contraria anche il consigliere Alessandro Serafini, fino a pochi mesi fa vicesindaco nella giunta guidata da Daniele Serra: «La nostra amministrazione espresse chiaramente il suo dissenso nei confronti di progetti di questo tipo, quindi sostengo la linea annunciata dalla maggioranza».

