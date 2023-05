Un inizio settimana da incubo sul fronte del traffico a Cagliari. Con via Roma, viale Trieste e viale Buoncammino chiusi per i lavori, con le altre strade sbarrate per cantieri in parte bloccati, verso le 9,30 di ieri è diventato inagibile anche viale Merello perché un camion ha tranciato i cavi del filobus. Due auto danneggiate, strada e mezzi pubblici bloccati e traffico impazzito.

a pagina 15