Cavi telefonici pericolanti a San Gaetano: «Rischiano di spezzarsi» 

Il forte vento di maestrale che si è abbattuto a fine marzo, ha creato numerosi disagi anche nel borgo di San Gaetano, località di Quartucciu sulla vecchia orientale sarda. Uno fra tutti, il crollo di un palo telefonico in via delle Gardenie. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuoverlo, poiché bloccava la strada. Tuttavia, i cavi sono tuttora in condizioni precarie. Come soluzione temporanea, infatti, sono stati agganciati con un nastro isolante all’antenna parabolica di un residente, Jürgen Ginder. «Così non va bene», dice, «e poi toccano anche i pannelli solari che ho installato da poco». Non solo: i cavi sono sospesi a circa due metri sopra la carreggiata, rappresentando un rischio per veicoli alti (come i camion), che potrebbero tranciarli e causare ulteriori danni. «Nonostante tante segnalazioni, Telecom non interviene», lamenta Ginder, il quale ricorda anche che un altro palo telefonico caduto due anni fa, non è stato mai rimesso al suo posto e i relativi cavi sono stati rattoppati in modo precario con nastro adesivo da un suo vicino di casa e fissati a un palo della luce.

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