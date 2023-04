Cavi rosicchiati dai topi, lampioni in tilt 

Intoppo imprevisto in via Vittorio Emanuele. Da qualche giorno i nuovi lampioni a led sistemati di recente avevano iniziato a fare le bizze lasciando la strada al buio.

Mistero presto svelato: i colpevoli sono i topi che hanno rosicchiato e danneggiato i cavi costringendo gli operai della Engie, la ditta che si occupa della manutenzione di tutti gli impianti, a intervenire con urgenza. Così già ieri mattina erano al lavoro per sostituire i cavi danneggiati. Per consentire l’intervento è stata vietata la sosta da una parte e dall’altra della strada. I divieti sono in vigore fino al 27 aprile ma ovviamente se si dovesse finire prima saranno subito revocati.

Lo stesso problema si era registrato anche al Poetto, dove gran parte della passeggiata pedonale e ciclabile era rimasta al buio per mesi dopo che i topi avevano danneggiato i cavi copsì come nel centro storico.

