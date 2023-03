Cavi Enel danneggiati dal vento 

Intenso lavoro ieri anche a Decimomannu per le squadre di intervento di E-Distribuzione. Due località, Is Bagantinus e Is Orrus alle 5 circa di ieri mattina sono rimaste senza energia elettrica, a causa delle violente raffiche di maestrale che durante la notte hanno danneggiato i cavi. Si tratta, come spiegato dall'ufficio stampa di Enel, di due linee di media tensione, non interrate come succede nei centri urbani ma aeree, in quanto si trovano in zone di campagna o periferiche rispetto al centro abitato. I cavi che mossi dal vento oscillano, sono fissati ai pali con dei terminali che se sollecitati possono cedere e dunque generare, come conseguenza, l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica.

Il guasto

E-Distribuzione la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione è intervenuta, non appena giunta la segnalazione. Per fare in modo che gli utenti rimanessero senza corrente il meno possibile, è stata attivata la rete di emergenza. A Is Orrus già a metà mattina, era stato attivato il gruppo elettrogeno, qualche ora più tardi anche a Is Bagantinus nessun utente è rimasto disalimentato nonostante, precisano da Enel il gran numero di interventi effettuati in tutta la zona, per i guasti causati proprio dal forte vento. Nella località in cui si trova anche il vivaio di Forestas il gruppo elettrogeno è rimasto in funzione tutta la notte perché le raffiche ancora troppo violente, hanno impedito di effettuare il lavoro in elevazione. A Is Orrus invece il terminale è stato riparato, la squadra ha individuato un altro problema su un conduttore spezzato che verrà sistemato quando le condizioni meteo lo permetteranno.

Il Comune

«Abbiamo monitorato la situazione costantemente - ha affermato il vice sindaco Mario Grieco - rimanendo in contatto costante con gli operatori delle squadre che sono intervenute, nonostante il maestrale ancora molto forte». «Mi sono informata personalmente direttamente con i residenti e con gli esercenti delle zone interessate - ha aggiunto l'assessora alle attività produttive Silvia Galimberti - perché a quell'ora i fornai sono già al lavoro e senza l'energia elettrica non avrebbero potuto lavorare. Inoltre in quelle località ci sono diverse abitazioni lontane dal paese che non sono servite dall'acqua di rete e senza la corrente non avrebbero potuto mettere in funzione le autoclavi e dunque sarebbero rimaste anche senza l'acqua».