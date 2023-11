«Cavi e pale eoliche dove ci hanno vietato di spostare una pietra» 

Inviata

Villanovafranca. Per quasi 40 anni ha guardato a queste terre come un tesoro da proteggere. «Siamo nell’area archeologica, circondati da alcuni dei tanti nuraghi del nostro paese. Qui non si può costruire, bucare o spostare neppure una pietra». Francesco Sabeddu è un uomo rispettoso delle regole. Un decreto del Ministero dei Beni culturali nel settembre 1985 gli impose «il divieto assoluto di effettuare attività edilizia, perforazioni o spietramenti» nei terreni di Tuppedili intorno ai resti dell’omonimo nuraghe. E lui, figlio di contadino, si è limitato a coltivare legumi, foraggio e grano «con un’aratura leggera per evitare di fare danni». Ora però i terreni che lui ha protetto sono tra quelli da espropriare per fare posto a cavidotti e pale di alcuni degli impianti eolici previsti sulle dolci colline di Villanovafranca e ora al vaglio del Ministero. «In queste terre mio figlio Stefano, 22 anni, che per questo ha studiato e preso il diploma all’Agrario, vorrebbe costruire la sua azienda agricola. Se dovessero espropriarci le terre, lui qui non avrebbe più nulla, né lavoro né futuro. È inaccettabile».

I vincoli

A metà degli anni Ottanta il soprintendente Vincenzo Santoni certificò l’alto valore culturale della zona per via di «un insediamento antico sviluppatosi dall’età del Bronzo sino all’età romana» e impose i vincoli. Eppure i tre ettari di proprietà della famiglia Sabeddu dovrebbero essere espropriati «a un prezzo di 0,25 euro al metro quadrato» e squarciati per consentire la realizzazione di una via larga sei e lunga 543 metri nella quale interrare i cavi che porterebbero dritti a un aerogeneratore alto più di duecento metri. Non sarebbe l’unico terreno dei Sabeddu a dover essere sacrificato nel nome dell’eolico. A Pranu Cristò, in una vallata che guarda alla Provinciale verso Mandas, gli ingegneri che hanno ideato il progetto Riu Mortoriu vorrebbero tagliare in due il lotto per realizzare una strada di 400 metri che, anche in questo caso, punta dritto a una nuova pala da installare al confine con il terreno vicino. Di più: a Musciu, altra località in cui si trovano «i terreni migliori per la coltura di legumi, foraggio e zafferano», stavolta per il progetto Luminu, è stato deciso di occupare temporaneamente la proprietà dei Sabeddu per realizzare un deposito delle attrezzature utili durante i lavori. Inoltre, lungo il confine, verrebbero posati i soliti cavi di collegamento tra aerogeneratori e centrali.

Brutta sorpresa

«Nessuno ci ha chiesto nulla, nessuno ci ha neppure comunicato che le terre della mia famiglia sarebbero state requisite per questi impianti», racconta Sabeddu mentre con un evidenziatore giallo indica i terreni inseriti a sua insaputa nei progetti già depositati al Ministero della Transizione energetica e ora in attesa di valutazione. «Appena saputo dell’esistenza di questi piani sono corso in Comune a informarmi visto che le carte riportavano lo stemma del Municipio». Un’altra sorpresa. «Nessuno ci aveva chiesto il permesso di utilizzare il nostro gonfalone – racconta il sindaco Matteo Castangia che fin dall’inizio è sceso in campo per difendere il paese dalla speculazione energetica –. L’ingegnere che ha realizzato il progetto ha ammesso di aver preso il gonfalone da Google e di averlo copiato, senza capire che in questo modo i nostri cittadini hanno pensato che quello fosse un progetto del Comune. Ovviamente non era così». A Villanovafranca, interessata dai progetti Luminu (due pale), Rio Mortoriu (sette pale), Su Murdegu (sette pale) Taccu Sa Pruna e Pranu Serranti con la posa dei cavidotti, si è costituito il comitato Soli e Bentu, Sabeddu è tra i fondatori. «Continueremo a lottare, a chiedere che le nostre terre vengano risparmiate – conclude –. Abbiamo il dovere di difendere il nostro territorio e il diritto di dare un futuro ai nostri figli».

