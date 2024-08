Cavi a terra, pini a rischio a Portixeddu 

Dei cavi di una linea elettrica sono precipitati a terra ieri, intorno alle 9, nel mezzo del rimboschimento di pini di Portixeddu, a Buggerru. Fortunatamente la linea elettrica dopo la rottura non ha provocato nessun danno, anche se si è temuto il peggio per via del pericolo d’incendio tra la fitta vegetazione. Un automobilista che percorreva la Provinciale 83 per Buggerru, davanti alla pineta, vedendo i cavi che pendevano dagli alberi ha dato l’allarme agli operatori del vicino presidio antincendio di Forestas. Vista la complicata situazione, sono stati allertati anche i vigili del fuoco, che hanno in seguito messo in sicurezza la linea elettrica. L’elettrodotto è stato poi ripristinato nella tarda mattinata dai tecnici dell’azienda elettrica. L’episodio ha riproposto il problema del mantenimento del presidio Forestas di Portixeddu, sempre a rischio per via di un contenzioso con dei privati.

