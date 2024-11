Cave, la svolta arriva dagli scarti 

«Vogliamo rilanciare il settore lapideo, per noi è strategico», premette Emanuele Cani, assessore regionale dell’Industria: «Pensiamo all’economia circolare perché gli scarti di lavorazione devono e possono diventare un’opportunità. Costruiremo una filiera che faccia diventare gli “sfridi” da problema a risorsa, perché quei materiali sono preziosi».

Ripartenza

Concetti chiari, si sono levati da Nuoro dove nella mattinata di ieri si è svolto il convegno “L’industria estrattiva sarda, il ruolo dell’economia circolare nelle strategie di crescita e sviluppo”. Sardegna Ricerche fa da collante e dal cuore dell’Isola mette le cose in chiaro. Il settore estrattivo può ripartire di slancio, come caldeggia il ministro Adolfo Urso, puntando sull’economia circolare. O meglio, su quegli scarti di lavorazione presenti nelle 173 cave e nelle 43 miniere sarde, che come per magia possono diventare «un valore aggiunto», come ama ripetere l’assessore Cani. «Da parte nostra c’è la volontà netta di andare in questa direzione», prosegue l’esponente della Giunta regionale. Insomma, la Regione appare in sintonia con il Governo e le indicazioni romane, sebbene la recente “Legge sulle materie prime critiche” imponga alcune precisazioni: «Vogliamo investire con decisione su questo settore e ci piace l’idea che il Governo la pensi come noi», precisa Cani. Poi aggiunge: «C’è meno sinergia, invece, sulla parte procedurale. Riteniamo che sull’aspetto autorizzativo la Regione debba essere protagonista, non abbiamo bisogno che lo Stato si occupi di questi aspetti nel nostro territorio. Per queste ragioni abbiamo dovuto impugnare il decreto: concentrava troppo sul livello statale tutto l’aspetto del controllo».

I numeri

Il settore lapideo prepara la ripartenza. Oltre 10 mila occupati, tra diretti e indiretti, «ma potremmo arrivare anche a 15 mila», sentenzia Alessandro Grosso, presidente dell’associazione Cave e miniere della Sardegna. «Le imprese coinvolte, invece, sono un migliaio (estrattive dirette, trasporti, terzisti)». Dati alla mano, da Nuoro gli esperti hanno tracciato un futuro nuovo per un comparto dalle enormi potenzialità. Coordinati dall’ingegnere minerario Roberto Bornioli, hanno ribadito in coro: «Adottare pratiche di economia circolare nel settore lapideo diminuisce l’impatto ambientale e permette anche alle aziende di abbattere i costi di smaltimento e generare nuove fonti di guadagno, trasformando gli scarti in risorse preziose e contribuendo alla transizione verso un modello produttivo più sostenibile».

Sbocchi

Marmo e granito, ma non solo. Le opportunità da cogliere abbracciano una regione, vanno oltre i centri di Orosei e Buddusò. E sullo sfondo sempre quegli scarti di lavorazione, quelli che in gergo si chiamano “sfridi”. Minerali ed elementi di cui l’isola abbonda, preziosi per l’industria a zero emissioni. Come quarzo e zinco. «Sappiamo con certezza che alcune delle vecchie discariche minerarie e metallurgiche presenti in Sardegna sono configurabili come dei giacimenti minerari», afferma Stefano Naitza, docente dell’università di Cagliari.

Giacomina Cadau, di Sardegna Ricerche, conclude: «Intendiamo supportare questo comparto con tutto il “Por Fesr”», spiega. «Vogliamo strutturare la nuova programmazione in base alle esigenze degli imprenditori. I primi bandi arriveranno da gennaio. In una prima fase ci saranno a disposizione 160 milioni di euro per le linee di azione. Sì, il futuro è negli scarti di lavorazione. Noi ci siamo: ripartiamo dal territorio».

