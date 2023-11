Cavazzoni e Testa vincono il Dessì Il Premio punta al cuore della gente 

Premiati ieri sera a Villacidro Ermanno Cavazzoni ed Enrico Testa, vincitori assoluti della trentottesima edizione del Premio letterario Giuseppe Dessì. Lo scrittore emiliano Ermanno Cavazzoni, in lizza con Silvia Ballestra e Gennaro Serio ha ottenuto il riconoscimento per la sezione Narrativa con il romanzo “Il gran bugiardo” (La nave di Teseo) e il poeta genovese Enrico Testa, giunto alla finale con Paolo Febbraro e Umberto Fiori si è aggiudicato la palma per la sezione Poesia, con la raccolta “L'erba di nessuno” (Einaudi).

La serata

Assegnati anche i due riconoscimenti annunciati: Il Premio Speciale della Giuria a Elena Cattaneo, senatrice a vita, farmacologa e divulgatrice scientifica; e il Premio Speciale della Fondazione di Sardegna a Lucio Caracciolo (che ha partecipato alla cerimonia in videochiamata), giornalista, fondatore e direttore della rivista italiana di geopolitica Limes.

La serata, condotta da Neri Marcorè, si è aperta con un breve omaggio a Michela Murgia, vincitrice del Premio Dessì nel 2009, ed è stata inframezzata dagli interventi musicali del chitarrista Marino De Rosas. Questa edizione del Premio si è arricchita della menzione speciale della Fondazione Giuseppe Dessì, attribuita al volume “Un giorno all'improvviso: I racconti delle donne al tempo del Covid”, curato da Giulia Giornaliste Sardegna.

Narrativa

Cavazzoni racconta di un ragazzo di provincia che si trasferisce in città per gli studi universitari. Lì il protagonista innesca un'incredibile catena di bugie: per rassicurare i genitori sui progressi degli studi, per sedurre una ragazza di cui si è infatuato, per accedere alla mensa dei poveri e risparmiare sui pasti, e via sul genere, con finzioni che coinvolgono anche altri personaggi: una scrittura brillante, che invita a riflettere sulla propensione a mentire, condivisa da buona parte del genere umano.

Poesia

Con “L'erba di nessuno” Testa pone l'attenzione sia alle parole degli uomini sia alle cose della vita destinate a scomparire, rivolgendo il suo sguardo disincantato a una terra esausta e in rovina. A fronte delle negatività evocate, l'opera di Testa trasmette comunque fiducia: «Un testo quanto mai rappresentativo della precaria eppure coraggiosa coscienza contemporanea» come recita uno stralcio della motivazione del premio.

Bilancio

In un anno particolare, condizionato da dimissioni e avvicendamenti alla direzione della Fondazione, ancora una volta i libri e la letteratura hanno dimostrato di essere motore e centro di interesse dell'azione culturale del Premio, al di là delle difficoltà amministrative e organizzative, mai irrisolvibili. La nuova formula che ha proposto a corollario del Premio una serie di eventi culturali differiti tra la fine di settembre e novembre, sembra sia stata gradita dal pubblico. Oggi appuntamento con i finalisti e i vincitori che incontreranno il pubblico, a partire dalle 10 all'ex Mulino Cadoni di Villacidro, chiudendo il sipario del Premio.

