Cavallo morto in un torrente 

Allarme per un cavallo trovato morto in località Sa Guardiedda nel rio Maquarba a San Giovanni Suergiu. Non si sa come sia potuto finire in acqua, forse una caduta accidentale. Ormai in stato di decomposizione, si trova in acqua da prima di Ferragosto. «Sono indignato è possibile che nessuno si sia accorto della cosa e sia intervenuto?», chiede Sergio Porceddu di Is Urigus dalla sua pagina social .Non visibile dalla strada si trova quasi alla foce del fiume che finisce nello stagno di Sant’Antioco. Non si sa ne la provenienza e nemmeno di chi possa essere, visto che ad oggi non risultano denunce o ricerche in corso. Dispiaciuta la sindaca del paese Elvira Usai: «In paese ci sono diversi centri equestri e l’amore e la cura per i cavalli sono dei punti fermi. Per questo sono dispiaciuta che nessuno si sia accorto di questa creatura in difficoltà». Nel frattempo l’associazione Marevivo ha provveduto a segnalare la presenza alla Forestale. (f. m.)

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