Gonnoscodina.
21 dicembre 2025 alle 00:31

Cavallo del Sarcidano, razza da tutelare 

Nel Centro equestre avviate nuove attività per evitare il rischio estinzione 

Poco più di 150 esemplari al mondo, una storia antica legata agli altipiani del Sarcidano e un futuro che guarda a sport, sociale e valorizzazione consapevole. Il Cavallo del Sarcidano è una delle razze equine autoctone più rare d’Italia e oggi torna al centro dell’attenzione grazie all’impegno di allevatori e tecnici che ne hanno intuito le potenzialità. Tra questi Simone Maccioni, imprenditore agricolo, tecnico e istruttore del centro “Il Giarino” a Gonnoscodina, che ha scelto di investire per tutelare questa razza.

Lo studio
«Parliamo di un cavallo straordinario ma ancora poco conosciuto, ed è proprio questo che mi ha spinto a studiarlo a fondo e a credere nelle sue potenzialità», spiega Maccioni. Un percorso nato dall’esperienza diretta in allevamento, a contatto con puledri che mostravano qualità fuori dal comune, soprattutto nella capacità di affrontare ostacoli e nel rapporto con l’uomo.

Il futuro

E con l’obiettivo di aumentare il numero di esemplari nel centro “Il Giarino” è stata attivata una stazione di monta. Per Simone Maccioni è un investimento importante, «necessario se vogliamo dare un futuro a questo cavallo, tutelandone l’identità e valorizzandolo con un lavoro serio e condiviso».

La vetrina
Non solo, la partecipazione della Sardegna a Fieracavalli Verona ha rappresentato un’altra tappa fondamentale. «È una vetrina imprescindibile perché ha permesso di raccontare il Cavallo del Sarcidano non solo come razza da tutelare ma come animale moderno, adatto allo sport e alle attività integrate». A Verona è stato presentato anche Dillaru, campione di razza 2025, allevato dall’agenzia Asvi Sardegna e simbolo del lavoro di selezione portato avanti negli anni. Affidato alle cure e all’addestramento di Maccioni, Dillaru ha attirato l’attenzione di tecnici e appassionati.

Il valore

«La sua vera forza è la testa, la disponibilità al lavoro, il coraggio e la collaborazione con l’uomo lo rendono estremamente versatile», precisa Maccioni. Qualità che lo rendono adatto al salto ostacoli, al dressage e al completo, confermate anche nel polo. Accanto allo sport diventa centrale il valore sociale. «È un cavallo affidabile ed empatico, ideale per lavorare con bambini, ragazzi e nelle attività assistite con persone con bisogni specifici», conclude Maccioni.

