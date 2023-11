Cavallino della Giara Televisione e musica nella prima edizione 

Nasce il Premio Cavallino della Giara, progetto dell’amministrazione civica di Tuili guidata da Andrea Locci e dell’associazione Isolarte, grazie alla collaborazione della Fondazione Altopiano della Giara: la manifestazione, alla sua prima edizione, intende valorizzare l’area del famoso compendio che insiste nel territorio del Comune di Tuili, le sue ricchezze e le sue peculiarità da un punto di vista ambientale e paesaggistico. L’idea del promotore del Premio, Maurizio Porcelli, è di creare un evento di richiamo traghettando sulla Giara personalità illustri da ogni parte d’Italia e testimonial che possano fare poi da cassa di risonanza di un territorio che merita di essere conosciuto a livello sia nazionale che internazionale.

I vincitori di questa prima edizione saranno protagonisti del galà che si terrà domani alle 17 presso Villa Asquer a Tuili. I nomi? Eccoli: Beppe Convertini, premio alla carriera per la tv; Valentina Cruso, premio rivelazione televisiva; Mal, premio alla carriera per la musica; Maria Giovanna Cherchi, premio per la divulgazione della lingua sarda. E Sergio Zuncheddu, editore del gruppo L’Unione Sarda, premio speciale per la tutela del paesaggio.

