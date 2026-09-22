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Norbello.
23 settembre 2026 alle 00:34

Cavalli nelle strade, è polemica 

Proteste per la presenza dei cavalieri fino a tarda notte in paese 

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Un botta e risposta fra il sindaco Matteo Manca e i cavalieri norbellesi sta animando la discussione nel centro del Guilcier. Tutto nasce da un post pubblicato domenica sui social dal primo cittadino: un messaggio che Manca lancia «a malincuore» ma necessario per chiarire la posizione dell’amministrazione relativamente a un presunto comportamento di alcuni cavalieri al rientro dal novenario di Sant’ Ignazio.

Il caso

Il sindaco ricorda di aver eliminato da tempo l’ordinanza che fissava un limite orario per la permanenza nelle strade con i cavalli dopo processioni e manifestazioni. Una scelta dettata dalla volontà di affidarsi al senso di responsabilità della comunità. Secondo Manca, però, la situazione sarebbe nuovamente sfuggita di mano. «Ho ricevuto diverse lamentele – scrive - per la presenza di persone a cavallo che hanno continuato a correre per le strade e a urlare fino alle tre del mattino». Da qui l’avvertimento: «Se gli episodi dovessero ripetersi, il Comune potrebbe ripristinare un’ordinanza con sanzioni fino a 500 euro e controlli delle forze dell’ordine. Norbello non è questo tipo di paese – aggiunge ancora Manca – e finché avrò una responsabilità nei suoi confronti, non lo diventerà».

I cavalieri

La replica dei cavalieri non si è fatta attendere. Il gruppo contesta la ricostruzione dei fatti e parla di orari non corrispondenti alla realtà. «I cavalli sono stati riportati nei propri box ore prima – spiegano in una nota ufficiale – non è vero che abbiamo trascorso la serata urlando o con musica ad alto volume». I cavalieri raccontano una serata conclusa con brevi soste al bar e in alcune abitazioni private, momenti di convivialità che – assicurano- si sarebbero svolti senza correre per le strade né creare pericoli. «Terminati questi momenti – affermano - i cavalli sono stati ricondotti ai box. La serata è poi proseguita tra amici, senza coinvolgere spazi pubblici». Il gruppo respinge l’idea di essere stato causa di disturbo. «Si sarebbe potuto affrontare tutto con un confronto diretto – scrivono – senza arrivare a mettere i ragazzi e i cavalieri di Norbello in cattiva luce. In ogni caso ci scusiamo per il “non danno” causato». Il sindaco Manca ha risposto nuovamente, riconoscendo la possibilità di aver creduto a orari esagerati, ma ribadendo la sua posizione sul tema della sicurezza: «Se la mia colpa è aver creduto senza verificare, non ho problemi a scusarmi. Ma se la mia colpa è dire che non va bene stare in giro a cavallo diverse ore dopo le processioni, preferisco essere contestato e perdere consensi. La tradizione equestre del paese, è fatta di eleganza e rispetto. Il mio ruolo è tutelare il Comune e prevenire rischi. A verificare e intervenire ci sono gli organi preposti. Io devo avere la coscienza pulita».

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