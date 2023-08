Cavalli, motori e musica aspettando Ferragosto 

Weekend di ferragosto fitto di eventi. Lanusei si prepara per la settimana clou delle vacanze, con un mix di musica, ricordi e tradizione. Ogggi nel piazzale dell’istituto Salesiano arriva l’autore e compositore Eugenio Finardi per la serata targata Rocce Rosse Blues. Identica location l’11 per il tributo ai Pink Floyd di Banditi e Campioni e il comico isolano Jacopo Cullin la sera del 12.

Sempre sabato 12, si scaldano i motori per il V memorial in ricordo di Mattia Murgia. Gli amici hanno organizzato la passeggiata su due ruote e anche quest’anno, per il pranzo, si sono superate le 300 adesioni. Il raduno è previsto in piazza Girilonga alle 9 e da lì, i centauri, partiranno alla volta delle vie cittadine - via Roma, viale Europa, via Marconi - poi al Carmine, lago Bau Muggeris, Gairo Taquisara per tornare poi al Selene per il pranzo conviviale, tutti insieme. Al galoppatoio di San Cosimo, domenica 13, torna il 31^ trofeo ippico Città di Lanusei, organizzato dall’associazione ippica lanuseina, con la corsa piana del cavallo anglo arabo sardo a cui si aggiunge l’intrattenimento della corsa alla stella. «È l’evento clou dell’associazione - dice il presidente Giancarlo Ligas - oltre che un pezzo di storia di Lanusei. Le previsioni sono buone, le persone stanno rispondendo». L’appuntamento è per le 15.30, ai nastri di partenza.

