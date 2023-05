Cavalli morti in nave, la Moby chiede di quantificare il danno 

Svolta nel processo penale sulla morte di quattro purosangue, avvenuta a bordo del traghetto Moby Aki, il 13 luglio del 2020 durante la traversata Civitavecchia - Olbia. All’arrivo nel porto dell’Isola Bianca, il personale della Guardia costiera verificò il decesso dei cavalli della scuderia Clodia di Roma. Ieri, nel corso dell’udienza gup, a Tempio, l’avvocato della compagnia di navigazione, Francesco Longhini,ha comunicato che la Moby ha nominato un consulente per la quantificazione del danno. Una novità che ha imposto un rinvio dell’udienza al prossimo luglio. Per la Procura di Tempio, il valore dei quattro cavalli non è lontano dal milione di euro. I purosangue, secondo il pm Mauro Lavra, sono stati uccisi dal caldo eccessivo dentro il garage della nave. È stato chiesto il rinvio a giudizio del comandante della nave, Antonio Scotto Di Cicariello, del primo ufficiale, Francesco Lo Nostro, dell’allievo ufficiale Ernesto Prudente e dell’autista del camion a bordo del quale erano i cavalli, Maurizio Conti. Si costituiti parte civile, la scuderia Clodia con l’avvocato Nazarena Tilocca e l’associazione onlus “Horse angels”, rappresentata dall’avvocata Giulia Cossu. Per le parti civili la notizia di ieri è un fatto positivo e ora le due avvocate attendono l’offerta di risarcimento.

