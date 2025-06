Cavalli e fantini, in Sardegna è già aria di Palio 

A Siena, e in molti centri della Sardegna da cui provengono cavalli e fantini, si respira già aria di Palio. All’alba di ieri e di venerdì, il tufo di piazza del Campo è stato calpestato da un centinaio di mezzosangue che si sono sfidati durante le prove notturne utili a selezionare i 35 esemplari ammessi alla “tratta”. Oggi verrà scelto il lotto dei dieci che il 2 luglio sera correranno per conquistare il Palio dedicato alla Madonna di Provenziano e a portare in contrada il drappellone svelato nei giorni scorsi e dipinto dall’artista Riccardo Manganelli.

I cavalli

Nell’elenco, spiccano alcune assenze, a iniziare da Ungaros e Veranu, che dal 2022 a oggi sono stati prescelti più volte e in qualche caso venivano dati anche nel lotto dei favoriti. Ci saranno, invece, per citare alcuni degli anglo-arabo-sardi che hanno corso di recente, Anda e Bola, Ares Elce, Arestetulesu, Corallo Sardo, Diosu de Campeda, Entu de Pulpu, Remorex (vincitore due volte a Siena, entrambe da “scosso”, ossia senza fantino, caduto durante la corsa), Tale e Quale (una vittoria), Viso d’Angelo, Volcan de Bonorva per finire con Zio Frac (due vittorie). Come al solito, a parte qualche esemplare proveniente dal Lazio, la stragrande maggioranza dei 35 mezzosangue ammessi alla tratta è nato e cresciuto in allevamenti sardi, prima di spiccare il volo per la Penisola.

Fantini

Se dunque oggi si scoprirà quali saranno i dieci cavalli assegnati alle contrade in piazza del Campo (il 2 luglio correranno Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone, Pantera, Tartuca, Chiocciola, Drago, Selva e Istrice), ancora molta incertezza rimane sul fronte dei fantini, spesso scelti una volta che la sorte (i barberi vengono estratti) ha già fatto il suo corso per i mezzosangue. Per ora, le indiscrezioni parlano di sette fantini quasi certi di montare in piazza mercoledì prossimo. Le voci tra i vicoli della città dicono che potrebbero avere la chance di debutto due sardi, Michel Putzu e Salvatore Nieddu. Il primo, 32 anni di Teti, ha ottimi rapporti con la contrada del Drago, mentre Valdimontone segue da tempo il secondo, 23 anni da compiere, originario di Burgos, allievo niente di meno che del recordman di Palii (14 vittorie), Aceto, al secolo Andrea Degortes di Olbia. I tre posti ancora vacanti sarabbero contesi da Grandine (Sebastiano Murtas di Santu Lussurgiu), Tempesta (Andrea Coghe di Norbello), Voglia (Silvano Mulas di Dorgali), Veleno II (Massimo Columbu, nato a Gubbio da genitori di Ollollai e proprietario di Remorex), Turbine (Elias Mannucci di Pisa), Tambani (Mattia Chiavassa di Cuneo) e Shardana (Antonio Mula di Oliena).

Come sempre, sarà appunto la sorte a indirizzare le scelte dei capitani di contrada. Certamente, tra i big, sembra scontata la presenza di Giovanni Atzeni di Nurri (Tittia), vincitore di dieci Palii, che potrebbe montare per la Tartuca, dove però c’è anche un forte legame con Carlo Sanna di Sindia (Brigante). Tittia è la prima scelta pure per il Drago, così come per l’Istrice. La Chiocciola, rivale della Tartuca, valuta come prima scelta Gingillo (Giuseppe Zedde di Noragugume) o Jonatan Bartoletti di Pistoia (Scompiglio). Giosuè Carboni di Bortigali (Carburo) potrebbe essere una buona opzione per varie contrade, mentre anche la Lupa ha buoni rapporti e tiene sotto osservazione Gingillo e Scompiglio.

La tesina

Chi ha respirato aria di Palio fin da quando era piccolissimo è certamente Leonardo Porcella, figlio di Giovanni, professionista di Teulada, per anni veterinario del Magistrato delle Contrade a Siena. Leonardo, alunno della terza A della scuola media di Perdaxius, all’esame si è presentato con una dettagliata tesina sul Palio di Siena, descrivendo non solo la storia della corsa senese ma anche illustrando la vita delle contrade, la geografia della città toscana fino ai metodi di allenamento dei fantini e la struttura fisica dei cavalli da Palio. Insomma, più che una tesina, quasi un trattato per il giovanissimo studente che da anni non perde una corsa in piazza del Campo.

RIPRODUZIONE RISERVATA