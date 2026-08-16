Cavalli e cavalieri, il 2026 un anno da incorniciare 

A marzo la Pentolaccia a cavallo, in via Marconi, organizzata dall’Associazione cavalieri, ad agosto il palio voluto dall’Associazione ippica nel galoppatoio di San Cosimo. In entrambi i casi folla delle grandi occasioni. Per il trofeo ippico in programma la seconda domenica di agosto sugli spalti c’erano ottocento spettatori paganti. Una cornice di pubblico per una manifestazione sportiva che non si vedeva a Lanusei da quando la squadra di calcio militava in Serie D.

Ha ben ragione di essere soddisfatto Giancarlo Ligas, presidente dell’Associazione ippica lanuseina promotrice dell’evento. «L’appuntamento di San Cosimo - dice - alla sua 34 edizione è uno uno dei Palii più longevi di tutta la Sardegna, con in gara cavalli e fantini arrivati da Sorgono, Gesturi, Fonni, Oliena, Dorgali, Lanusei, Orani e Villagrande. Il grande merito di questo successo va dato ai nostri 15 soci e ai collaboche con grande sacrificio e senso di appartenenza alla storia e cultura equestre di Lanusei hanno rinnovato questo appuntamento. Un grazie particolare va rivolto anche alla amministrazione e a tutti gli sponsor che hanno contribuito economicamente al successo della manifestazione».

Nella competizione riservata ai cavalli sardi migliorati ha vinto Mattia Deriu di Lanusei in sella a Grassiosu, di proprietà di Alessio Usai. Sempre di Lanusei il secondo classificato, Davide Murgia, su Icaro, terzo gradino del podio per Daniele Orrù di Gesturi in sella a Chenel.

Nella categoria Anglo Arabi si è imposto Francesco Pira (Arsenico Lupin), che ha preceduto nell’ordine Giovanni Sotgia (Dark Mary), Graziano Sanna (Fidora), Mattia Deriu (Fast Lady) e Antonello Pisone (Ginevrino).

Dopo tanti anni a San Cosimo si è rinnovato anche l'appuntamento con il palio degli asinelli che nonostante il numero esiguo dei partecipanti è stato apprezzato dal pubblico. Sul podio al terzo posto Re Verde di Sedilo condotto da Francesco Talanas, al secondo posto Django sempre di Sedilo condotto da Giuseppe Talanas Giuseppe. Sul gradino più alto è salito Bingo di Sedilo condotto da Gavino Brau.

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