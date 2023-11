Cavalli e buoi banditi dal centro abitato 

Il nuovo regolamento di polizia veterinaria approvato nell’ultimo Consiglio comunale a Monastir fa discutere. Nonostante in Aula siano tutti d’accordo sullo scopo, ossia tutelare la salute degli animali e quella pubblica, favorendo così una corretta convivenza con l’uomo e preservandone le caratteristiche biologiche ed etologiche, la minoranza guidata da Giuseppe Cinus contesta due punti: il divieto di avere animali di grossa dimensione in centro abitato e il numero di cani e gatti che si possono avere nella propria casa.

Le regole

Il regolamento vieta appunto di possedere animali come cavalli, bovini, suini e caprini all’interno del centro abitato, fatta salva diversa valutazione del Servizio veterinario Asl 8. Secondo i consiglieri di minoranza però non solo questi sono animali di famiglia e da compagnia, ma sono ancora oggi utilizzati per il trasporto e non esiste alcuna indicazione o norma del ministero della Salute né un articolo del Codice della strada che vieti il loro possesso, a debita distanza dalla propria abitazione e da quella dei vicini, né loro circolazione accompagnati da un conducente.

La posizione

Per quanto concerne gli animali domestici, invece, si possono avere in casa fino a cinque cani e non più di dieci gatti, fatta esclusione per i cuccioli lattanti. Norma contestata dalla consigliera di minoranza Franca Murgia: «C’è un’incongruenza relativa al numero esatto di animali: oltre alla difficoltà di quantificare i gatti, poiché non sarebbe semplice discernere tra quelli di proprietà e quelli liberi, vi sono altre specie non normate né quantificate, come i rettili».

Il Comune

Replica la sindaca Luisa Murru: «Il regolamento nasce anche per rispondere a determinate esigenze come l’apertura della nuova area cani, il cui accesso è ora normato proprio dal documento. I cavalli, i buoi e le capre nell’abitato? C’è un malinteso, non è un divieto assoluto, ma è compito della Asl verificare che le condizioni in cui vive l’animale siano idonee alla sua detenzione in centro abitato. Gli animali domestici? Anche se è difficile distinguere quelli liberi da quelli di proprietà, è importante stabilire un numero preciso per ragioni di sanità, igiene e sicurezza pubblica». Manca una normativa per specie come i rettili: «Sono categorie marginali, che in genere si tengono dentro le mura domestiche e non fuori: sarà la Asl a decidere se possono restare a casa», chiude Murru.

