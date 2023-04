Cavallette sulla porta di casa 

L’allarme cavallette si allarga ai centri abitati di Orani, Orotelli e Oniferi. Gli insetti si fanno vedere nelle strade urbane, tra le case dei paesi dove sale la preoccupazione. I sindaci dei tre Comuni si fanno portavoce dei timori dei residenti.

Situazione pericolosa

«L’apparato messo su dall’assessorato all’Agricoltura sta intervenendo rapidamente e gli allevatori collaborano - dice il sindaco di Orani Marco Ziranu -. Personalmente resto molto preoccupato per la portata dell’evento e ho paura che il danno da cavallette anche quest’anno sia cospicuo». E prosegue: «Spero di sbagliarmi. Come amministrazione collaboriamo al massimo: avevamo ragione sul pericolo nel nostro territorio, escluso dalle zone rosse, motivo per il quale mi ero lamentato in modo veemente».

Monitoraggio

A Orotelli la situazione è più controllata dopo la schiusa delle uova il mese scorso in tutte le aree limitrofe, e si procede con il monitoraggio e i trattamenti. «Finora la condizione è limitata. Gli allevatori consentono di effettuare i trattamenti senza problemi», dice il sindaco Tonino Bosu. Secondo il parere di alcuni abitanti, però, quest’anno sarà ancor peggiore. Ormai le cavallette sono ovunque, non più a sciami come l’estate scorsa, ma grandi e affamate giungono fino al centro storico dei paesi.