Cavallette, prevenire è meglio che curare: convocato un vertice 

Le cavallette quest'anno non sono comparse, ma nessuno intende abbassare la guardia. È comunque sempre allerta nella media valle del Tirso. Attorno a questo fenomeno si farà un incontro, in programma per il prossimo 27 giugno (ore 10), organizzato dall'agenzia Laore, con la collaborazione dell'assessorato all'agricoltura e della riforma agro pastorale, quindi dall'Enas. «La centrale operativa di Laore - dice la sindaca di Noragugume, Rita Zaru, in prima linea nella battaglia contro le voraci locuste - ci fornirà dei dati sulla situazione e soprattutto il resoconto del lavoro svolto in questi terribili anni, dove le cavallette hanno distrutto tutto, con gravi danni per l'agricoltura. Avremo il resoconto del lavoro sul campo e come sindaci e operatori agricoli siamo curiosi di sapere. Non escludiamo la partecipazione dell'assessore regionale all'agricoltura».

Marcello Onorato, direttore del servizio sviluppo delle attività agricole Laore, farà il punto della situazione per l'anno in corso: la presenza delle cavallette nei campi per ora sembra esclusa. Al tavolo Interverranno le organizzazioni che, da qualche anno partecipano al piano di lotta contro le cavallette. Non abbassare la guardia è la parola d'ordine. «Un pericolo sempre in agguato». Di questo parlerà Alexandre Latchininsky, consulente della Fao.

