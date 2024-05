Cavallette, la Fao sostiene l’Isola 

Le cavallette sono tornate. Non come negli anni passati, ma il fenomeno è sempre presente nella Media Valle del Tirso con tutti i rischi per le colture e le aziende agricole. L'invasione delle voraci locuste, che trovano ancora un ambiente favorevole in questi aridi pascoli come in altre parti dell'Isola, si è solo affievolito. La situazione quest'anno si presenta però meno drammatica rispetto agli anni scorsi, segno che gli interventi finora effettuati stanno avendo successo. Si dovrà dunque ancora lottare e agire con interventi mirati perché nei campi iniziano a vedersi i primi voli e la presenza delle voraci locuste soprattutto nelle aree coltivate. È quanto emerso ieri mattina nell'incontro organizzato dalla sindaca di Noragugume, Rita Zaru, che si è svolto nella centrale operativa di Laore, (locali Enas), nelle campagne di Noragugume. Un incontro dove è stato fatto il punto della situazione, con la partecipazione di Alexandre Latchininsky, consulente della Fao, dell'assessora regionale, Mariaelena Motzo, delle organizzazioni che partecipano al piano di lotta contro le cavallette, con Marcello Onorato, direttore del servizio sviluppo delle attività agricole di Laore.

Le strategie

Il lavoro fatto finora inizia a dare i primi risultati. «Non bisogna però adagiarsi – ha esordito il consulente della Fao, Alexandre Latchininsky – è necessario sedersi attorno a un tavolo e trovare soluzioni importanti, magari realizzando una ricchezza da sfruttare, incentivando le iniziative, creando le condizioni economiche necessarie, quindi con la programmazione e la progettazione». Latchininsky ha annunciato un convegno internazionale della Fao, proprio sulla lotta alle cavallette, che si farà sicuramente in Sardegna. Rita Zaru, sindaca di Noragugume, ribadisce: «La situazione in questo territorio è sotto controllo, segno che si procede nella giusta direzione. Speriamo che vengano al più presto erogati i ristori relativi al 2021 e 2022 agli allevatori che sono quelli che maggiormente ci tengono aggiornati sulla evoluzione del fenomeno. Occorre quindi programmare le azioni future assieme agli allevatori e agli amministratori comunali del territorio». Marcello Onorato, di Laore, ha parlato di «importanza dell'agricoltura tecnologica a sostegno della lotta contro le cavallette. Pascoli poveri e i cambiamenti climatici hanno avuto un ruolo fondamentale in questo drammatico fenomeno».

La Regione

L'assessora regionale degli Affari generali, personale e riforma della Regione, Mariaelena Motzo, ha tracciato una linea concreta: «Per sconfiggere le cavallette occorre coltivare i terreni. Occorre investire in prevenzione e formazione attraverso Laore, intervenendo quindi con la diversificazione, utilizzando quei terreni vocati all'agricoltura. Sarebbe opportuno l'ortivo – ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo Todde – in campo aperto e una programmazione dal basso, rivedendo i vincoli anacronistici, per utilizzare al meglio quelle terre. Dobbiamo sensibilizzare le aziende a diversificare il loro prodotto».

