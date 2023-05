Cavallette, il balletto dei ritardi 

Le parole dei sindaci di Ottana e Sedilo non potevano passare sottotraccia. «Nessuno di noi ha remato contro Laore e le operazioni di disinfestazione», ha detto il primo cittadino, Franco Saba. Il collega Salvatore Pes, invece, ha aggiunto: «Perché il Piano d’azione della Regione non è stato rispettato?». Così, il commissario dell’agenzia Laore, Gerolamo Solina, scende in campo e replica punto su punto: «Stiamo realizzando quanto ci è stato chiesto e quanto è stato predisposto. Anche per noi le arature sono importanti, ma servono le risorse da utilizzare e distribuire agli aventi diritto. Il bilancio è stato approvato quando sappiamo…».

Rimpallo

Come dire, rispettiamo il Piano d’azione compatibilmente con le risorse disponibili. Gerolamo Solina fa capire come da parte di Laore non vi sia alcuna responsabilità o negligenza diretta. Molto semplicemente, l’agenzia regionale - alla quale l’assessorato dell’Agricoltura guidato da Valeria Satta ha affidato la campagna contro le locuste - ha ricevuto le risorse necessarie con grave ritardo. «Le risorse sono arrivate ai primi di marzo - premette Gerolamo Solina - quindi l’agenzia ha potuto attivare quanto di sua competenza solo da quel momento in poi. Abbiamo immediatamente avviato quello che poteva essere fatto dai primi di marzo. Quindi, convenzioni, contratti, ricerca dei fornitori e dei servizi, disinfestatori in testa». Insomma, da Laore fanno capire come i ritardi non siano certo imputabili alla inoperosità dei suoi uomini, bensì all’arrivo in ritardo delle risorse e a tutti quegli adempimenti burocratici imprescindibili. «Noi dobbiamo sottostare ai tempi previsti dalla legge - puntualizza Solina -. Abbiamo fatto quello che era necessario fare, abbiamo stretto gli accordi con Forestas e con tutti gli attori importanti in questa fase. Ora utilizzeremo la collaborazione dei sindaci per coinvolgere i barracelli».

Università cercasi

È una delle lamentele ricorrenti. I sindaci ripetono in coro: «Che fine ha fatto l’università di Sassari, perché è sparita dalla lotta alle cavallette? Eppure il suo contributo era previsto dal Piano d’azione del luglio 2022». Solina spiega: «Mi riprometto di avere un incontro personale con il rettore. Abbiamo un obiettivo comune, quindi dobbiamo superare le incomprensioni avute in passato. trovo assurdo avere contrasti tra istituzioni».