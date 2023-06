Cavallette e piogge, colture distrutte 

Tutto o quasi raso al suolo nella piana di Ottana. Quelle seminative e ortive sono le colture che stanno subendo pesanti contraccolpi dall’invasione delle cavallette e dalle alluvioni di questa strana stagione. «Abbiamo deliberato lo stato di calamità naturale - dice il sindaco di Ottana, Franco Saba - per il danno delle alluvioni che sicuramente hanno ostacolato l’avanzare delle cavallette, ma temiamo che queste tornino per dare il colpo di grazia all’intero territorio». Anche l’amministrazione comunale di Silanus ha dichiarato lo stato di calamità naturale.

In ginocchio

Sulla grave situazione interviene la Confagricoltura. «O si va in rovina a causa delle cavallette o per il maltempo piombato con violenza in diverse aree della piana di Ottana - dice il presidente, Michele Ena -. È molto probabile che il maltempo sarà un alleato forse determinante nel contenere l’assalto delle locuste, ma le piogge torrenziali hanno prodotto danni ingenti alle colture agricole, soprattutto quelle a granturco e foraggere». Per Ena la situazione impone una riflessione guidata dalle istituzioni pubbliche, con la Regione in primis, per sostenere il comparto agroalimentare e predisporre delle contromisure. «Diventa indispensabile un tavolo programmatico e operativo - sostiene il presidente di Confagricoltura - che deve essere composto da agronomi e geologi, esperti di cambiamenti climatici e ingegneri, che affronti nell’immediato la gestione del territorio dove deve essere protagonista l’azienda agricola».

I rischi

Secondo Ena, il rischio è che sempre più aziende rinunceranno a coltivare determinate colture: «Si deve ripensare subito, insieme alle organizzazioni di categoria, un nuovo modo di sostenere le produzioni in campo e prevenire tutti i diffusi disastri climatici». La Regione, secondo Confagricoltura, in collaborazione con Governo e Unione Europea, deve mettere a disposizione strumenti assicurativi capaci di favorire l’agricoltura. In queste nuove condizioni, le campagne continueranno a essere abbandonate con la conseguente perdita definitiva dell’autosufficienza alimentare. «Un punto di caduta - conclude Ena - che gli Stati non intendono assolutamente superare e noi, rappresentanti di migliaia di imprese, cercheremo di evitare a tutti i costi».

RIPRODUZIONE RISERVATA