Cavallette, corsa contro il tempo 

Una task force imponente, messa in campo dalla Regione con circa 3 milioni di euro e affidata agli uomini di Laore coordinati da Marcello Onorato. La lotta alle cavallette doveva prevedere prima una dettagliata fase di monitoraggio delle campagne e dei terreni, poi la vera e propria disinfestazione. Adesso, però, la schiusa anticipata delle uova complica tutto. E genera pessimismo tra chi da oltre quattro anni convive con devastazioni e difficoltà di ogni genere. «Non sono per niente ottimista, soprattutto se penso adesso alla dimensione del problema che ci toccherà fronteggiare», racconta Sergio Sulas, allevatore di Bolotana. «Non sappiamo quante “grillare” avranno la schiusa. Laore ha stimato 160 siti, quindi mi domando: ci sono gli uomini e i mezzi per gestire mille focolai»? Il vicino di pascolo, Mariano Are, rincara: «Queste temperature elevate non ci volevano proprio».

Nella centrale operativa di Noragugume si lavora senza sosta. La macchina organizzativa allestita da Laore può contare su oltre cento uomini e decine di mezzi. Si monitorano 50 mila ettari di territorio, si ricevono segnalazioni, in attesa della disinfestazione. «Sì, la nostra è una corsa contro il tempo», sentenzia Salvatore Carta, dell’agenzia Laore, mentre tiene tra le mani un contenitore con le prime piccolissime cavallette nate proprio in queste ore. «Le schiuse delle uova sono arrivate in anticipo a causa dell’innalzamento delle temperature fatto registrare negli ultimi giorni. Più caldo avremo, più questo fenomeno si verificherà. Ed è proprio quello che sta accadendo». Carta puntualizza: «Abbiamo paura che la situazione possa sfuggire di mano. Davanti a una schiusa delle uova enorme e anticipata, ci saranno grosse difficoltà a gestire tutti gli interventi». Serafino Urru, geologo di Laore, osserva le uova al microscopio e aggiunge: «Le immagini ci restituiscono una situazione anomala. Lo scorso anno la schiusa è arrivata ai primi di aprile».

I volti degli uomini dell’agenzia Laore sono segnati, rasentano incredulità. Soprattutto, svelano parecchia preoccupazione, in quella centrale operativa allestita con orgoglio e in tutta fretta. La sindaca di Noragugume, Rita Zaru, spiega le ragioni: «Abbiamo avuto le prime schiuse delle uova delle cavallette, in agro di Ottana. La notizia è allarmante perché arriva con dieci giorni di anticipo. Adesso, purtroppo, ci aspettiamo che il fenomeno si manifesti abbondantemente anche nel territorio di Noragugume e di Sedilo». Intanto, tra gli allevatori serpeggia la paura, il timore che la devastazione delle campagne del centro Sardegna sia a un passo, anche quest’anno.

Tutto si complica

L’appello

Arriva dalle amministrazioni comunali di Oniferi, Sarule e Olzai, dopo le prime schiuse delle uova delle cavallette. «Invitiamo i nostri cittadini alla massima collaborazione con il personale preposto alle operazioni di disinfestazione, per cercare di contenere il fenomeno che potrebbe diventare incontrollabile», dice il sindaco di Sarule, Paolo Ledda. Il suo collega di Oniferi, Davide Muledda, aggiunge: «Come più volte dichiarato nei tavoli, un’attenzione particolare dev’essere rivolta alle terre pubbliche, nel caso di Oniferi estese per oltre 1.400 ettari, poiché per le amministrazioni è impossibile monitorarle vista la mancanza di personale utilizzabile allo scopo. Invitiamo tutti ad adoperare l’app Deomarco per la localizzazione dei siti infestati».

