Cavallette, centro operativo pronto 

«Il piano messo a punto dall’agenzia Laore sta per essere attuato e la prima fase del monitoraggio è già stata avviata nei tempi prefissati - dichiara Valeria Satta, assessora regionale dell’Agricoltura che ieri mattina ha inaugurato la base di un progetto virtuoso, a Noragugume -. La lotta alle cavallette, quest’anno, partirà in maniera differente». Il centro operativo è pronto, allestito in uno dei Comuni-simbolo dell’emergenza. Il cronoprogramma sarà rispettato. La lotta alle cavallette prende vigore, poggia su uno stanziamento iniziale di 3 milioni di euro, nella speranza che si riesca ad arginare l’invasione.

Positività

È l’atteggiamento che si leva da Nuoro, dal palazzo della Prefettura di via Deffenu, dove nella tarda mattinata di ieri si sono dati appuntamento 26 sindaci del centro Sardegna che hanno deciso di raccogliere l’invito del padrone di casa, Giancarlo Dionisi, e di dialogare con l’assessora regionale e con i vertici dell’agenzia Laore. «Un incontro proficuo - puntualizza Valeria Satta -. Abbiamo ascoltato tutti i sindaci, alcuni presenti fisicamente e altri in videoconferenza. Oltre al prefetto di Nuoro sono stati coinvolti anche quello di Sassari e il viceprefetto di Oristano che si sono resi disponibili nel coinvolgimento delle popolazioni dei loro territori, mettendo a disposizione le compagnie barracellari e informando la cittadinanza sulle modalità di segnalazione della presenza delle cavallette. Per ora Laore può contare su uno stanziamento di 3 milioni di euro ma la cifra è destinata ad aumentare».

La centrale

Una vera e propria base operativa, appena inaugurata nel territorio di Noragugume. La lotta alle cavallette si snoderà dal cuore dell’Isola, da uno di quei paesi che negli ultimi anni ha subito i danni maggiori a cause delle locuste. Di fatto, un “hub” di controllo dove giungeranno le segnalazioni (tramite l’app Deomarco e un apposito numero Whatsapp) e da dove verranno “guidate” le unità operative dedite alle azioni di monitoraggio e disinfestazione. «La centrale è già operativa - precisa l’assessora Satta - con la presenza di personale tecnico e qualificato di Laore pronto dalla prima fase delle operazioni, quella dedicata al monitoraggio della presenza delle grillare. Si stanno già controllando le cosiddette zone rosse, ovvero i focolai in cui sono concentrati i nidi delle cavallette». Valeria Satta aggiunge: «A questo seguirà la seconda fase, in cui il monitoraggio sarà affiancato dall’azione sul territorio, nei campi, da effettuarsi con l’ausilio di mezzi tecnici e con prodotti chimici. Nel caso dei terreni che ospitano le coltivazioni biologiche, si utilizzeranno prodotti non chimici per preservarne l’equilibrio».