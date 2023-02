«Cavallette, bene l’Esercito: ora si acceleri» 

E guerra sia. L’assessora all’Agricoltura Valeria Satta è pronta a scendere in campo con 185 uomini della Regione, a cui si aggiungeranno gli uomini della Protezione civile e le squadre dell’Esercito. Sono questi i numeri per combattere l’emergenza cavallette in Sardegna: il piano d’azione ha cominciato a prendere forma ieri durante il tavolo tecnico con l’esponente dell’Agricoltura e l’assessore all’Ambiente, Marco Porcu e al quale hanno preso parte i rappresentanti delle agenzie Forestas e Laore, della Protezione Civile, della Provincia di Nuoro e i sindaci di Bolotana, Sedilo, Bultei e Dualchi che hanno portato anche la rappresentanza delle compagnie barracellari.

La Regione

«L’incontro ha riunito tutti i soggetti coinvolti nel piano di lotta. Siamo felici dell’annuncio relativo al supporto dell’Esercito da parte del prefetto di Nuoro», ha detto l’assessora Satta che oggi incontrerà a Nuoro il prefetto Giancarlo Dionisi, nel summit con tutti gli attori in campo. L’incontro di ieri «è stato funzionale a definire le risorse effettivamente in campo: non c’è più tempo da perdere», ha avvisato Satta. «È importante – ha aggiunto Porcu – che le squadre messe in campo dalla Regione siano perfettamente coordinate. L’assessorato all’Ambiente con le sue forze, Forestas e Protezione civile, schiererà tutti gli uomini e i mezzi disponibili, coordinandosi con la programmazione della campagna antincendio, per non arrivare a una situazione di emergenza estrema come quella vista lo scorso anno. La prossima settimana forniremo il numero definitivo delle persone effettivamente disponibili sul territorio».

Le associazioni

Rincuora tutti sapere che scenderà in campo l’Esercito contro le cavallette. «Abbiamo a cuore le tante imprese che meritano di essere ascoltate e messe in sicurezza», dice il presidente di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele. «Sosteniamo pienamente la linea dettata dal prefetto nel voler contrastare la diffusione delle cavallette nel centro Sardegna in vista dei prossimi mesi primaverili ed estivi. Lo facciamo con convinzione perché consci della difficile situazione che si potrebbe creare per migliaia di agricoltori e allevatori, in prima linea da quattro anni contro l’invasione delle locuste». Assolutamente necessario per agricoltori e allevatori la creazione di «un gabinetto di guerra» a cui affiancare anche l’Esercito, «consapevole che fra poche settimane la schiusa delle larve, se non governata con urgenza, potrebbe generare anche problemi di ordine pubblico nel Nuorese, nell’alto Oristanese e n el Sassarese».