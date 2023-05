Cavallette, bacchettate ai sindaci 

«Qualche amministratore locale non ci sta aiutando», esordisce il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi: «Soltanto il 12 aprile gli ultimi sindaci hanno fatto le ordinanze per consentire ai tecnici di Laore di entrare nei terreni. Quindi, questo ci ha provocato dei grossi ritardi». Si scaglia contro alcuni primi cittadini, non le manda a dire. Dionisi svela un clima che allarma e che a suo dire sta ostacolando le operazioni di disinfestazione nella lotta alle cavallette. Ecco perché chiede di stemperare le polemiche. Franco Saba, sindaco di Ottana, puntualizza: «Non c’è stato alcun ritardo. Nel mio Comune nessuno ha impedito agli uomini di Laore di fare il proprio lavoro».

Toni moderati e coesione

È il messaggio che si leva dalla prefettura di via Deffenu a Nuoro. Giancarlo Dionisi chiede di abbassare i toni, di sostenere Laore «che sta facendo il massimo per contenere l’invasione delle locuste. Gli uomini in campo sono 150, i mezzi a breve saranno 55». Poi, aggiunge: «Questo non è il momento delle polemiche, bisogna lavorare in sinergia, con grande collaborazione. Nessuno ha mai detto che avremmo eliminato le cavallette in una sola stagione. I tecnici della Fao, in primis, che ci stanno assistendo e che saranno da noi in Sardegna il prossimo 29 maggio, ci hanno detto che ci vorrà qualche anno». Il prefetto lancia un appello: «Se qualcuno ha lamentele da porre o esigenze particolari, il veicolo più diretto è quello di rapportarsi con la centrale operativa che ha sede a Noragugume. Lì gli uomini di Laore raccoglieranno tutte le istanze e poi si adegueranno alle richieste, come già stanno facendo. Sappiamo tutti che in questa fase ci possono essere degli errori, delle anomalie. È giusto dirsi le cose, dialogare, in modo da poter correre ai ripari».

La replica

Il sindaco di Ottana si sente tirato in ballo dalle parole del prefetto di Nuoro. Sa bene che l’ordinanza varata il 12 aprile è la sua, arrivata tre settimane dopo l’inizio delle operazioni di monitoraggio e di disinfestazione da parte di Laore. Al tempo stesso, però, Franco Saba precisa: «L’ordinanza è arrivata solo in quella data perché non c’era alcuna necessità di adottarla prima, visto che avevamo già parlato con tutti gli allevatori e gli agricoltori. D’altronde, a cosa serviva se nessuno stava ostacolando le operazioni di Laore? Anche gli apicoltori hanno subito acconsentito: hanno solo preteso che nelle disinfestazioni venisse utilizzata la medicina biologica». E sul mancato dialogo con i vertici di Laore, Saba dichiara: «I nostri toni non sono mai stati accesi, abbiamo sempre e solo detto quello che stiamo vivendo. Abbiamo segnalato i problemi e continueremo a farlo».