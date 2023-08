Cavallette, 3 milioni per la battaglia finale 

Non può fermarsi la lotta contro l’invasione di cavallette: l’assessorato regionale all’Agricoltura ha deciso di stanziare tre milioni di euro per realizzare nuovi interventi. La piaga della locusta del Marocco in Sardegna non accenna a sparire, nonostante la situazione sia migliorata rispetto alla scorso anno. Nel 2022 sono stati 26 i Comuni dell’Isola che hanno dovuto fronteggiare il problema, soprattutto nelle province di Nuoro, Sassari e Oristano, dove gli sciami hanno colpito in sessantamila ettari e oggi, attraverso i dati elaborati dall’Università di Sassari e dall’Agenzia Laore, si è in grado di stilare un programma attuativo secondo le direttive della Giunta regionale.

I prossimi passi

«Laore farà il monitoraggio delle grillare con mezzi tecnici e fornirà al Servizio fitosanitario regionale i dati e la mappatura dei siti di deposizione delle uova dell’organismo in fase gregaria», ha detto l’assessora all’Agricoltura, Valeria Satta. In parole più semplici, significa agire alla base del problema attraverso l’eliminazione delle locuste nella fase di deposizione delle uova, e questo funzionerà come misura di prevenzione per le prossime annate. La Regione ha disposto «l’esecuzione obbligatoria delle lavorazioni meccaniche, consistenti nella lavorazione superficiale dei terreni delle zone infestate». Saranno eseguite da imprese del settore della produzione agricola primaria, dagli enti pubblici proprietari o conduttori a qualunque titolo di terreni», ha specificato l’assessora.

Il finanziamento

Il budget di tre milioni di euro «sarà attivato in regime di aiuti in de minimis», per compensare i costi sostenuti per le lavorazioni meccaniche da eseguire, «rendendo però obbligatorie le arature, come gli allevatori e agricoltori hanno sempre richiesto», aggiunge l’assessora: «È necessario perché poi chi vuole poter beneficiare delle risorse per farsi indennizzare i danni subiti, deve comunque garantire di aver arato il terreno», ha concluso Satta. È una condizione essenziale in quanto «la soluzione principale per l’eliminazione della piaga consiste proprio nella movimentazione dei terreni: le arature uccidono le uova e prevengono le disinfestazioni».

