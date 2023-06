Cavalleria rusticana  a Sassari da stasera con un cast isolano 

Una “Cavalleria rusticana” sardo-sicula. La celebre opera di Pietro Mascagni si svolge in un paesino della Sicilia e si è scelto il magnifico allestimento del Teatro Bellini di Catania, ma regista, bacchetta, orchestra, coro e alcuni cantanti sono isolani. L’ente de Carolis ha scelto uno dei titoli più rappresentati per aprire la stagione lirica: stasera e sabato al Comunale di Sassari, sempre con inizio alle 20.30. E c'è grande interesse per il primo titolo della stagione disegnata dal nuovo direttore artistico Alberto Gazale.

A Sassari “Cavalleria Rusticana” ritorna dopo un decennio. Sul palco due cantanti isolani, il mezzosoprano Elena Schirru nel ruolo di Lola e il baritono Marco Caria (Alfio) che ha già collaborato con Muti e Ronconi. «Sempre emozionante tornare a casa – ha dichiarato Caria – io sono nato ad Oristano ma sento anche Sassari come la mia città, perché è qui che ho studiato». In buca il direttore d'orchestra Andrea Solinas. A dirigere il coro del de Carolis c'è Antonio Costa. La regia è firmata dal sassarese Sante Maurizi. Il ruolo di Santuzza è di Gabrielle Muhlen.Turiddu è Walter Fraccaro, Alessandra Palomba è Lucia. (g. m.)

