Cavalla rubata nella zona di Murichessa  

Allarme abigeato nelle campagne attorno a Nuoro: a finire nel mirino ora sono asini e cavalli lasciati al pascolo nelle campagne della città da allevatori o semplici cittadini e appassionati. Animali rubati magari per destinarli al mercato clandestino della macellazione.

Dopo l’asinello Sansone, scomparso nelle zone di Su Crastu, area vicina al depuratore di Su Tuvu, lo scorso 5 aprile e di cui non si è più saputo nulla, ieri l’allarme è scattato per una cavalla, che è stata rubata nelle campagne di Murichessa nella zona della circonvallazione per Mamoiada. Il proprietario, Antonello Mele, ha lanciato l’allarme sui social: «La cavalla è di una bambina di 10 anni, e ha un grande valore affettivo. Se qualcuno avesse visto qualcosa ci faccia sapere». L’augurio e la speranza dell’uomo è quello di poter ritrovare al più presto l’animale e restituirlo alla ragazzina, oppure avere notizie che gli possano consentire di rintracciare l’animale. Immediatamente è scattato il tam tam via social, e la condivisione sui siti e i gruppi specializzati per gli animali smarriti.

Ma i proprietari, che hanno lasciato la cavalla la sera prima nel terreno dove pascolava, ritengono che l’animale non si sia allontanato da solo ma sia stata portata via.

