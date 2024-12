Cavalieri e commendatori: 13 nomine 

Tredici cittadini che si sono distinti per meriti nel servizio civile, militare, sociale e nel volontariato e alcuni familiari di cittadini italiani deportati in Germania ieri hanno ricevuto le onorificenze al merito della Repubblica Italiana e le Medaglie d’onore commemorative nel corso di una cerimonia che si è svolta in Prefettura.

Due Medaglie d’onore alla memoria di Biagio Di Caro e Alessandro Onnis, deportati in Germania ed internati nei lager nazisti durante l’ultimo conflitto mondiale e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, sono state ritirate dai rispettivi familiari. Poi si è proceduto alla consegna delle distinzioni onorifiche conferite dal Capo dello Stato a 13 cittadini che si sono distinti per meriti nel servizio civile, militare, sociale e nel volontariato.

Il diploma di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è stato consegnato a Giovanni Perra, assistente tecnico in servizio al Comando Marittimo Ovest; al luogotenente Angelo Giuseppe Mangano, ispettore direttore macchine alla Stazione navale di manovra della Guardia di Finanza di Cagliari; al luogotenente Giampaolo Marongiu, comandante della Sezione operativa volante Guardia di Finanza di Iglesias; ad Agnese Delogu, dipendente della Regione in pensione; a Stefano Porcu, direttore tecnico del settore paracanoa della Federazione Italiana Canoa Kayak; ad Aldo Bruni, sovrintendente della Polizia di Stato a riposo; ad Angelo Ninu, ispettore superiore della Polizia di Stato a riposo; a Gabriele Mereu, dirigente medico della Asl di Cagliari; al capitano Roberto Loche, ufficiale medico dell’Esercito Italiano in servizio al Dipartimento militare di medicina Legale di Cagliari; al colonnello Alessio Gabriele Degortes, vice comandante del Comando militare Esercito Sardegna.

Alla professoressa Maria Antonietta Mongiu, archeologa e docente universitaria, e a Enzo Floridia, presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, è stata consegnata l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce è stata attribuita a Giorgio Falconi, dirigente pubblico in pensione.

A margine della cerimonia il Prefetto Castaldo ha sottolineato che «la cerimonia di consegna delle onorificenze non è solo un momento solenne, ma anche un’occasione per riflettere sulle tante positività presenti nel territorio».

