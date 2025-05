Cavalieri del Lavoro Moretti (Sella&Mosca) tra i 25 nuovi nominati 

C’è anche Vittorio Moretti, classe 1941, patron dell’azienda vinicola Sella&Mosca con sede ad Alghero, tra i venticinque nuovi Cavalieri del Lavoro (sei sono donne) nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il 2025. Tra gli altri, l’amministratore delegato dell’Eni Claudio Descalzi, il ceo di Luxottica Francesco Milleri; Patrizio Bertelli, presidente di Prada, e Alfonso Dolce, fratello di Domenico, ceo di Dolce&Gabbana. La nomina quirinalizia, come sempre, viene dalle proposte del governo e più precisamente del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

La prestigiosa onorificenza, istituita nel 1901, ha visto nel passato nomi illustri - basti pensare a Gianni Agnelli e Silvio Berlusconi - ed è conferita ogni anno dal presidente della Repubblica a imprenditori, donne e uomini, che abbiano contribuito, «in modo significativo con la loro attività d’impresa alla promozione dell’economia nazionale e, con elevato impegno a una responsabilità etica e sociale, al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del Paese». La rosa di nomi portata alla firma del capo dello Stato è frutto di «un’attenta valutazione e scremata con attenzione».

Vittorio Moretti, è scritto nella nota di presentazione, è fondatore e presidente di Holding Terra Moretti, gruppo attivo nel settore vitivinicolo con i marchi Bellavista, Contadi Castaldi, Petra, Badiola, Teruzzi e Sella & Mosca. A metà degli anni ’70 avvia l’attività con l’acquisto dei primi terreni in Franciacorta. Ne guida lo sviluppo ampliando la propria presenza in Toscana e rilevando le cantine Sella&Mosca in Sardegna. Oggi il Gruppo opera con oltre mille ettari vitati, in proprietà e conduzione, di cui circa 600 in Sardegna. La produzione è di oltre 10 milioni di bottiglie l’anno tra chardonnay, pinot bianco e nero, franciacorta, prosecco, vermentino e cannonau. L’export è di circa il 18%. Occupa più di 450 dipendenti.

