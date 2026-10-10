Cavalieri d’eccellenza europea 

È una fucina di talenti il Centro equestre Taloro di Fonni, dove ogni giorno 90 ragazzi di tutta la provincia apprendono i segreti delle discipline riconosciute dalla Federazione italiana turismo equestre e trec-ante. Piovono anche premi che consacrano questa realtà fra le eccellenze dell’Isola. Nei giorni scorsi, il rientro di Marco Cadau (32 anni), Annalisa Moro (16) e Luca Mastio (22) reduci dall’europeo Fite di monta da lavoro tradizionale, a Voghera.

I risultati

Per Cadau primo posto nella categoria senior in sella ad Armoniossu, vittoria storica per il Centro equestre che non aveva mai raggiunto il tetto d’Europa. Ottime prestazioni di Luca Mastio di Ovodda, con Amorosu, al decimo posto dopo aver ottenuto i massimi punteggi nelle varie prove. Annalisa Moro, campionessa italiana 2025 a Perugia, già vice campionessa europea junior e prima nella coppa Italia di Travagliato 2025, è al quarto posto in sella ad Aratu. Tra una lezione e l’altra, in una scuola di equitazione affollata anche nel fine settimana, il fondatore Mario Cadau fa un bilancio positivo: «Disputare una competizione così prestigiosa non è stato facile, per noi è la terza volta agli europei. C’è un lavoro intenso, di sacrifici e passione. Siamo orgogliosi dei ragazzi e di ogni atleta che partecipa alle nostre attività: è bello vedere tanta passione attorno al mondo equestre». Aggiunge: «In questi anni una serie di eventi sfortunati non mi hanno portato a raggiungere il titolo, stavolta sono riuscito finalmente a centrare l’obiettivo. Ora la mente è proiettata alle prossime competizioni e agli allenamenti».

Cadau racconta gare intense: «Gli atleti che scendono in pista sono tutti preparatissimi e la gara si suddivide in quattro prove di dressage, una di attitudine sugli ostacoli, fino allo sbrancamento con i vitelli. Al cavaliere viene estratto il numero di un vitello che deve portare oltre un’apposita linea per almeno 15 secondi».

Molto soddisfatto Luca Mastio. «È stato il primo europeo nella categoria senior – racconta - dopo quello dello scorso anno tra gli Young rider. Sono felice della gara disputata e spero in nuovi successi». Emozionata Annalisa Moro: «Il podio è mancato di pochissimo ma sono orgogliosa di aver rappresentato il Centro equestre e il mio paese in Europa. Ringrazio il mio allenatore Marco Cadau e la mia famiglia per il costante supporto».

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