Cavalieri con i caschetti, si cerca una soluzione a Roma 

Il decreto Abodi è entrato in vigore nel marzo 2025, dieci mesi fa, con l’obiettivo di stabilire i “requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati”. Che la Sartiglia 2026 si dovesse svolgere il 15 e 17 febbraio si sapeva anche da prima che terminasse l’ultima pariglia dell’edizione 2025. Insomma c’era il tempo perché si potessero percorrere tutte le strade utili per non arrivare alla situazione attuale.

L’uso di caschetti e giubbini di protezione per i cavalieri è obbligatorio? Secondo il sindaco (che sabato scorso ha ottenuto un parere legale pro veritate) no; per il prefetto (e non solo) sì, l’associazione cavalieri ufficialmente non ha preso posizione, per i Gremi no. E la Fondazione (che organizza la giostra), in gran silenzio, ha speso 18mila per comprare 120 caschetti e altrettanti giubbini.

Nel frattempo pare che si stia aprendo qualche tavolo anche a Roma per cercare di uscirne fuori. E a Roma guarda anche il consigliere regionale pentastellato, Alessandro Solinas.

«Abbiamo ritenuto necessario avanzare una proposta di legge a livello parlamentare, con l’obiettivo di aggiornare il quadro normativo nazionale e consentire, in presenza di manifestazioni equestri di carattere storico e tradizionale, una mitigazione della rigidità del decreto - si legge in una nota di Solinas – Nel dettaglio, la proposta punta a riconoscere la specificità delle manifestazioni storiche e tradizionali, permettendone lo svolgimento in sicurezza senza snaturarne il valore identitario».

La Sartiglia però incombe, i tavoli romani e le proposte di legge sarebbero già dovuti essere chiusi e approvati. E non solo per dare una certezza ai protagonisti di questa giostra, i cavalieri, che da mesi stanno spendendo soldi per mantenere cavalli (oggi e domani si svolgono le visite veterinarie) e preparare le bardature. Ma anche per chi ha intenzione di venire a vedere la Sartiglia e non sa, quando mancano 18 giorni, se e come si terrà. ( m. m. )

