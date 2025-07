Cavalcavia sulla 131, lavori in ritardo 

L’Anas conferma le limitazioni al traffico (limiti di velocità a 50 chilometri orari, divieto di sorpasso, deviazioni e restringimenti di carreggiata, tra le altre) nel tratto di Nuraminis della Statale 131, dai chilometri 23,300 e 32,300, oggetto dei lavori ammodernamento e adeguamento dell’arteria. Le prescrizioni sono contenute nell’atto firmato dal responsabile gestione rete dell’ente Carlo Cipriano, che proroga fino al 17 settembre una precedente ordinanza. Un provvedimento che se, di fatto, fa ancora slittare il fine lavori (previsto da Anas per il primo semestre 2025) nel mega cantiere da 50 milioni di euro affidato all’impresa Aleandri Spa, avvicina al tempo stesso la chiusura del cantiere nell’intero tratto di poco meno di 10 chilometri (alcuni dei quali in variante) del lotto dei lavori: dal chilometro 23.300 al chilometro 32,300.

Deviazioni

«Sono in procinto di essere attuate delle nuove deviazioni che, mi sento di dirlo, saranno migliorative per la viabilità di Nuraminis e per Serramanna», è il commento del sindaco di Nuraminis Stefano Anni sull’evoluzione del cantiere della 131, che ruota attorno al cavalcavia Nuraminis-Serramanna, al chilometro 27,300 della Carlo Felice. Il ponte era stato demolito alla fine di ottobre dello scorso anno e oggi è in avanzato stato di ricostruzione. I lavori in corso (e in ritardo) hanno comportato la chiusura al traffico dello svincolo di Nuraminis–Serramanna e, di fatto, la chiusura della Provinciale 54 costringendo gli automobilisti di Serramanna, e non solo, diretti verso la 131 ad allungare di molti chilometri il percorso versa l’area metropolitana di Cagliari.

I tempi

Anas e impresa appaltatrice accelerano sui lavori quindi, e già entro la fine dell’estate potrebbero arrivare le novità alla circolazione potrebbero che dovrebbero interessare il traffico sulla carreggiata sud della 131 che da Serrenti verrà deviato sulla complanare, per un primo tratto, per poi collegarsi al tratto in variante, a due corsie, della nuova 131 fino al chilometro 27. Qui nuova deviazione, e restringimento, verso una rampa di innesto che, attraverso una ampia rotatoria di nuova realizzazione, consentirà di svoltare verso la sp 54 (che sarà riaperta e che consentirà agli automobilisti di raggiungere la 131 in direzione Cagliari), e Serramanna, e soprattutto di proseguire la marcia direzione Cagliari e reimettersi sulla Statale riaperta ad ottobre del 2024 dove, va detto, permangono le limitazioni e le modalità di cantiere (divieto di sorpasso e limite a 50 all’ora). Il tutto per liberare il corpo centrale del vecchio tracciato della Carlo Felice, all’altezza del cavalcavia Nuraminis – Serramanna e consentire la posa delle travi prefabbricate (già realizzate da un’industria di Monastir), e aprire alla ricostruzione completa dell’opera del cavalcavia.

