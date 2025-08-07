VaiOnline
Nuraminis.
08 agosto 2025 alle 00:34

Cavalcavia sempre più vicino: posate le travi in cemento 

Si sono concluse ieri le operazioni per la posa delle travi del cavalcavia Nuraminis-Serramanna, al chilometro 27 della statale 131. La complessa operazione rientra nei lavori per lo svincolo di Nuraminis-Serramanna nel quadro del cantiere da 60 milioni di euro per l’adeguamento della statale 131, tra i chilometri 23,300 e 32,300, in territorio di Nuraminis. La conclusione, ipotizza l’Anas in una nota, «è prevista tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026».

L’intervento, che ha richiesto l’utilizzo di due gru della capacità di 250 e 150 tonnellate, «ha previsto la posa di 5 travi in cemento armato della lunghezza di 34 metri ciascuna», scrive Anas, che definisce il varo delle travi «un passo fondamentale nell’avanzamento delle opere».

Il cavalcavia è fondamentale per collegare l’abitato di Nuraminis alla strada provinciale per Serramanna «e completerà lo svincolo della statale 131 di Nuraminis-Serramanna la cui conclusione è prevista tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026». L’operazione rappresenta la parte forse più spettacolare dell’evoluzione del cantiere che nelle scorse settimane ha visto, tra le altre novità, la riapertura alle auto dell’ultimo tratto della provinciale 54 Serramanna-Nuraminis. Quella che immette alla carreggiata sud della 131 (direzione Cagliari), e che il sindaco di Serramanna Gabriele Littera invita «ad utilizzare, con le dovute cautele», in luogo delle strette e tortuose strade comunali di Nuraminis.

