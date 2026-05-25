Cavalcavia chiuso per lavori 

Nella notte di giovedì Anas eseguirà le operazioni di sollevamento e istallazione delle travi del cavalcavia del nuovo svincolo di Macomer Mulargia, in corso di realizzazione. L’intervento sarà eseguito tra le 22 di giovedì 28 e le 6 di venerdì con la chiusura al traffico del tratto compreso tra gli svincoli Macomer Bosa (km 148,600) e Campeda (km 152). Il traffico in direzione sud sarà deviato allo svincolo di Cossoine (km 165,900) per proseguire lungo la statale 292 dir, la circonvallazione Cossoine - Pozzomaggiore, le statali 292 e 129 bis, fino al rientro sulla “Carlo Felice” al km 148,600.

Il traffico in direzione nord dovrà uscire dalla statale 131 allo svincolo Macomer-Bosa e percorrere la statale 129 bis, la circonvallazione di Sindia e la statale 292 dir, per poi rientrare sulla “Carlo Felice”. Il tratto tra gli svincoli di Cossoine e di Campeda rimane percorribile per il traffico locale.

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