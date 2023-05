Cavalcata, tornano le pariglie 

Da Aritzo a Villaurbana: i 66 gruppi della Sardegna sfileranno in ordine cronologico. Una festa di popolo e per il popolo che inizia sabato 20 maggio per esaltare poi domenica 21 l'edizione moderna numero 72 della Cavalcata Sarda, restituita alla terza domenica di maggio, con il ritorno delle pariglie all'ippodromo di Sassari e diverse novità. Il tutto sotto la regia di un direttore artistico, perché come ha spiegato il sindaco Nanni Campus, «questo non è un evento religioso ma uno spettacolo e come tale va trattato, per questo abbiamo scelto una persona esperta degli eventi che riguardano la tradizione».

Sarà Giuliano Marongiu a fare da direttore artistico. «Abbiamo pensato alla Cavalcata non come una sfilata ma come il viaggio in cammino, a piedi e a cavallo, di un popolo».

I numeri

«La Cavalcata costa 561 mila euro, di questi il Comune ne mette 332 mila: il doppio dei Candelieri, quanto un concerto con un grande nome della musica. Ma se tutti possono organizzare un gran concerto a Capodanno, solo Sassari organizza la Cavalcata», ha detto Campus non rinunciando all'abituale frecciata rivolta a chi ha criticato il flop del Capodanno. Il resto della spesa è coperto dalla Regione (213 mila euro) e una piccola parte dalla Fondazione di Sardegna nell’ambito di un contributo più generale.

I gruppi scelti per la sfilata sono 66. «Le richieste però sono state 300, un record», ha puntualizzato il direttore artistico. Del resto, una volta aumentati i rimborsi per i gruppi, la protesta si è sgonfiata e anzi, come rivelato dall’assessora alla Cultura Laura Useri, «Abbiamo anche incontrato tutti i gruppi. C’è grande sinergia nell’organizzare l’evento».