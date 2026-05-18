Cavalcata Sarda, pienone di turisti 

Tutto bene, o quasi. La Cavalcata Sarda consegna alla storia l’edizione numero 75, conclusasi due giorni fa, ed è già tempo di primi bilanci. «Abbiamo avuto una grande risposta del pubblico», riferisce l’assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni. «Siamo in attesa dei dati ufficiali ma possiamo già dire che alcuni aspetti hanno funzionato tanto e andrebbero ripetuti». Tra questi il villaggio “Salude & Trigu” in piazza Castello, nato grazie alla sinergia con la Camera di commercio e che, tra sabato e, soprattutto, domenica, ha accolto una folla di persone interessate a scoprire gli altri eventi culturali in programma nel Nord Sardegna. Persone di cui, una buona parte, venivano dalla penisola o dal Vecchio Continente. E sono gli alberghi a certificare questa presenza con il sold-out che ha contraddistinto tutte le strutture nella giornata di sabato, registrando poi punte dell’80% e oltre di occupazione nella scorsa settimana. Molti i turisti stranieri, in gran parte dell’est, insieme a francesi e spagnoli, arrivati sperando forse in temperature più gradevoli.

Gli operatori

«La pioggia ci ha un po’ penalizzato nei giorni precedenti alla Cavalcata. Ma domenica abbiamo lavorato tanto», dichiara Alberto Fois, presidente Fipe Sassari e della Confcommercio territoriale. Con incassi importanti per le attività di ristorazione che si stanno riprendendo dopo un inizio d’anno negativo. I punti critici da migliorare per Fois sono due: «Ci sarebbero voluti più cassonetti e carrellati. E anche bagni chimici perché i nostri, dalle 19, erano diventati inagibili». «I bagni chimici purtroppo non bastano mai», rimarca Lello Panu, assessore alle Attività produttive. Il quale applaude alla riuscita della separazione tra il settore Food & Beverage dalle aree di vendita per tutti gli altri prodotti: «In questo modo si sono avuti più igiene e decoro».

Il Comune

In quest’ambito l’amministrazione comunale ha stigmatizzato il comportamento di alcuni commercianti a cui erano stati assegnati gli stalli. Responsabili di aver smontato gli espositori con molto ritardo impedendo il lavoro di pulizia programmato dal settore Ambiente. «L’assessore è già all’opera insieme alla struttura amministrativa - dichiara il sindaco, Giuseppe Mascia - per far sì che il sistema sanzionatorio sia più incisivo e che le multe costituiscano un deterrente nei confronti di chi pensa di poter eludere le regole». Un passo falso non secondario in una città che vuole diventare con continuità attrazione turistica.

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