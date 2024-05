Stamane dalle 09.30 Videolina segue da Sassari l’edizione numero 73 della “Cavalcata sarda”. Il commento è affidato a Fausto Spano con gli interventi di Lucia Cossu e Giovanni Cherchi, le interviste saranno di Franco Ferrandu. Regia Massimo Piras e Francesco Lattuca.

I suoni, i colori, le musiche e le danze, i gioielli, i costumi e i cavalli. La Cavalcata Sarda è una festa dove ogni anno oltre duemila persone vestite con l’abito tradizionale sfilano in rappresentanza dei comuni dell’Isola. Le radici storiche della “Cavalcata sarda” rimandano alle cavalcate per le vie della città in onore dei regnanti. La prima edizione moderna si svolse nel 1899 per l’inaugurazione del monumento a Vittorio Emanuele II in piazza d’Italia.