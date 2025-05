I suoni, i colori, le musiche e le danze, i gioielli, i costumi e i cavalli. La Cavalcata Sarda è una festa dove ogni anno oltre duemila persone vestite con l’abito tradizionale sfilano per le strade di Sassari in rappresentanza dei comuni dell’Isola. dalle 9.30 Videolina seguirà in diretta l’evento con il commento di Fausto Spano e le interviste saranno di Franco Ferrandu. La regia è di Stefano Perra.

Le radici storiche della Cavalcata Sarda rimandano alle cavalcate per le vie della città in onore dei regnanti. La prima edizione moderna si svolse nel 1899 per l’inaugurazione del monumento a Vittorio Emanuele II in piazza d’Italia, alla presenza del re Umberto I e della regina Margherita di Savoia.