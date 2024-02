Cavalcata sarda anticipata 

Non la penultima domenica di maggio ma la seconda: la Cavalcata Sarda sarà anticipata al 12 maggio. La decisione è stata presa dal Comune di Sassari per evitare la concomitanza con le celebrazioni dei Martiri Turritani, festa religiosa di grande seguito che resta ancorata al calendario, a differenza di quella civile della Cavalcata.

Il sindaco di Sassari Nanni Campus ha inteso collaborare col collega di Porto Torres ed evitare una sovrapposizione. «Abbiamo ritenuto fosse la scelta giusta per venire incontro alle attività economiche che lavorano soprattutto durante queste occasioni, come le tradizionali bancarelle che animano quei giorni; ma anche gli esercenti, ristoratori, e altri commercianti ne gioveranno. I tour operator, così come i singoli turisti e appassionati, potranno programmare gli spostamenti per assistere a entrambe le feste».arà pubblicata sul sito del Comune la manifestazione d’interesse per gruppi e associazioni. (g.m.)

