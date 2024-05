Cavalcata sarda al via alle nove 

È arrivato il giorno dell’attesa Cavalcata Sarda, giunta alla sua 73esima edizione. Stamattina è previsto dalle 9 l’inizio della Festa della Bellezza, che sarà possibile seguire anche su Videolina, con partenza da Corso Cossiga e, una volta raggiunta via Brigata Sassari, si snoda poi verso via Cagliari, i Portici Crispo, piazza Italia e via Roma. 60 le associazioni e i gruppi provenienti da tutta la Sardegna, 200 cavalieri e amazzoni, un corteo di 120 donne e oltre duemila figuranti a sfilare per le strade del centro seguiti, si presume, da decine di migliaia di spettatori. Sempre oggi, di pomeriggio, sono in programma le pariglie all’ippodromo Pinna. Intanto ieri si sono esibiti sul palco di piazza d’Italia gli artisti chiamati dal direttore artistico Giuliano Marongiu per il Gala musicale d’apertura della Festa. Mentre a chiusura dell’evento, stasera dalle 18, si terrà la rassegna dei canti e delle danze con i gruppi folkloristici.(e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA