Cavalcata sarda, 120 donne sfilano contro la violenza 

Una Cavalcata Sarda baciata dal sole. La Festa della Bellezza ha chiuso ieri la 73esima edizione favorita dalle condizioni meteo e bagnata da una folla di decine di migliaia di persone assiepate lungo il percorso della sfilata. Aperto dai carabinieri in sella a due cavalli di razza murgese, Primula e Pali d’oro, entrambi allevati a Burgos, segnando subito in questo modo la chiave isolana della manifestazione. Tangibile in ogni dettaglio e finitura, di costumi, gioielli e portamento, degli oltre duemila partecipanti che hanno attraversato il centro cittadino con un aspetto che testimoniava il presente ma soprattutto una tradizione in alcuni casi plurisecolare.

Tessuti e maschere

«Questo costume ha 200 anni - riferisce una ragazza del Gruppo Folk Monte Arana di Bonnanaro - apparteneva alla mia bisnonna Maria Rita Simula». E mostra il “terziopelo”, materiale delle vesti d’un tempo, conservato con cura tutta femminile tra cassetti, armadi e «lasciato all’aperto quando doveva prendere aria». I vestiti rappresentano l’affresco principale della Festa, con le memorie di ruoli trascorsi. «Da noi a Busachi in realtà - racconta Eleonora - alcune donne li usano ancora oggi tutti i giorni». In braccio alla giovane la piccola Cristina che, ad appena 9 mesi, è già una habituè dei grandi eventi identitari, dopo aver appena partecipato a Sant’Efisio. Dorme e non la svegliano neppure i tanti strumenti suonati per l’occasione, dalla numerosa banda dei tamburini e trombettieri d’Oristano al minuscolo tamburineddu del Gruppo Onnigaza di Ghilarza. «È uno dei più piccoli al mondo - spiega Marinella Marras - fatto con vescica di maiale e risale al 1700». Echeggia pure il suono gutturale del s’orriu, leit-motiv de sos Merdules Bezzos di Ottana, una delle incursioni delle maschere etniche della Festa. «Questa è fatta - indica il suo creatore Ignazio Porcu - con legno di pero selvatico. Quelle vere sono realizzate solo da artigiani». Diffidate delle imitazioni quindi e, d’altra parte, lo stile del gruppo ottanese o dei Mamutzones di Samugheo è inimitabile con il richiamo a retaggi millenari e selvaggi. «Ci chiamiamo Thurpos, ovvero ciechi- conferma un componente dell’associazione di Orotelli- perché quando eseguiamo il rito propiziatorio siamo posseduti e non vediamo». Fertilità, morte e resurrezione, sono anche gli elementi de sos Calanganos di Austis. «La nostra danza, fin dai tempi antichi- afferma uno di loro, vestito con pelli di pecora, ossa di animali e copricapo di volpe -vuole far piovere». Ma non ieri dove il calore del sole si è accompagnato a quello degli spettatori mentre, in piazza d’Italia, in cui si trovava la tribuna delle autorità, tutti si sono alzati in piedi per applaudire il corteo delle 120 donne, ognuna con una variante del costume sardo.

Il messaggio

«Ha emozionato tutti- sottolinea Giuliano Marongiu, direttore artistico della manifestazione- Voleva essere un segnale contro la violenza sulle donne e ogni forma di violenza. E un omaggio alle stesse donne perché, senza di loro, non si sarebbero trasmesse tutte queste tradizioni». Subito dopo il passaggio di un’auto d’epoca in riferimento all’omaggio ai Savoia della prima Cavalcata del 1899 e, infine, il consueto arrivo dei cavalieri e delle amazzoni con un piccolo incidente di percorso, la caduta di un cavallo per fortuna senza conseguenze. «È stata la Cavalcata più bella a cui ho assistito- commenta il sindaco uscente Nanni Campus, preso al lazo dagli Issohadores di Mamoiada in un simpatico siparietto- Un evento che nasce perché la Sardegna vuole festeggiare assieme e Sassari è il suo palcoscenico ideale». Soddisfazione anche per il neo assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, presente sugli spalti con l’assessora regionale al Lavoro Desirè Manca. «Edizione molto bella e ritmata. Continueremo a sostenere queste manifestazioni che mettono in mostra la nostra Isola e contribuiscono a conservare le nostre tradizioni».