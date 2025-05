Cavalcata lunga sette giorni 

Una Cavalcata Sarda lunga una settimana. La Festa della Bellezza, giunta alla 74esima edizione, si dilata e investe Sassari con una serie di iniziative che partiranno lunedì 12 maggio per concludersi domenica 18 con la tradizionale sfilata nel cuore della città, in diretta su Videolina. «Cominceremo prima», ha spiegato il sindaco Giuseppe Mascia nella presentazione a Palazzo Ducale della kermesse, «con una mostra fotografica che racconterà le prime Cavalcate».

All’evento di apertura seguiranno, ogni giorno, diverse esibizioni legate alla musica logudorese e sassarese tra Palazzo di Città, piazza Santa Caterina e piazza d’Italia dove, venerdì 16, Ambra Pintore presenterà la serata “Non fermiamo la tradizione” con armonie pop-rock per rivisitare le sonorità isolane. Il giorno dopo si entrerà nel vivo con la prima delle due serate di canti e balli tradizionali sardi animate da oltre 70 gruppi e artisti, e presentate da Giuliano Marongiu. «La Cavalcata - ricorda quest’ultimo, confermato nel ruolo di direttore artistico - porterà quel senso di bellezza che da sempre la caratterizza». “Bellezza senza tempo” è d’altra parte lo slogan di un’edizione in cui, domenica mattina, saranno 60 i gruppi folk, 22 i gruppi dei cavalieri con oltre 220 cavalli e 7 le maschere tradizionali, provenienti da tutta la Sardegna, a sfilare da via Asproni fino al “salotto della città” dove troveranno la tribuna da 900 posti e le autorità. «Per Sassari - aggiunge il primo cittadino - è un orgoglio poter esporre tutte le differenze e le ricchezze della nostra isola».

Il turismo

Davanti a un pubblico potenziale di migliaia di persone per un’occasione che ha anche altre finalità. «La Festa è un evento laico - commenta l’assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni - che apre la stagione turistica». Nel pomeriggio dell’ultimo giorno ci si sposterà all’Ippodromo Pinna dove si esibiranno con le pariglie equestri cavalieri e amazzoni di paesi che vanno da Fonni a Padria. Spesa complessiva 600mila euro, di cui 250mila della Regione, per uno spettacolo che impegnerà la macchina organizzativa del Comune in tutti i settori. «La Cavalcata - conclude Mascia riferendosi al presunto disinteresse dei suoi cittadini per l’evento - deve essere sentita dai sassaresi come il momento in cui, nelle differenze con le altre comunità, la cultura sassarese ritrova se stessa».

