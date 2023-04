Caval Marì, tolti i sigilli Via al bando 

Torna nella disponibilità del Comune di Alghero il Caval Marì, l’ex discoteca sul lungomare posta sotto sequestro tre mesi fa dai militari del Noe di Sassari.

Ora che il bene è stato restituito all’amministrazione, potrà essere affidato ai privati per la sua rinascita. L'immobile, di circa 503 metri quadri, da simbolo della movida è da anni un monumento al degrado. In passato fu “Il Fuego”, locale di spogliarelli, ma prima ancora si chiamava il “Cavallino Bianco”, una rotonda sul mare realizzata nei primi decenni del Novecento e poi demolita negli anni ’60 per fare posto a una discoteca alla moda. La maggioranza di centrodestra ha deciso bandire una gara per il restyling. È già pronto l'avviso pubblico rivolto agli operatori commerciali qualificati che prevede la sua completa valorizzazione e la futura gestione. «Il bando sarà pubblicato una volta approvato il bilancio, conferma il sindaco di Alghero Mario Conoci, sottolineando le numerose e positive interlocuzioni tra i competenti uffici di Comune, Regione e Demanio dello Stato che hanno portato allo sblocco della procedura che permetterà di riportare ai vecchi splendori la storica struttura. «Scelta in linea con i progetti della maggioranza e della Giunta che all'atto dell'insediamento hanno avviato un più ampio percorso di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico», aggiunge l'assessora al Demanio Giovanna Caria. Era il mese di gennaio quando i militari del Noe di Sassari posero i sigilli al Caval Marì a causa del grave stato di deterioramento. (c. fi.)

