Caval Marì: gli ambientalisti chiedono lumi 

Ancora polemiche sul progetto di riqualificazione del complesso Caval Marì, l’edificio di proprietà del Comune di Alghero che si affaccia sul lungomare Dante, un rudere in completo stato di abbandono da anni destinato a diventare uno spazio di socialità e di eventi culturali. La struttura aggiudicata due anni fa in concessione per la valorizzazione a Maxinna srl e Santoni Group, sorge su un’area a uso civico, un patrimonio con vincolo paesaggistico di grande valore ambientale ed economico sociale, aspetti sui quali hanno chiesto di confrontarsi l’associazione ambientalista Punta Giglio Libera, senza avere risposte. «Accogliamo positivamente il fatto che il sindaco Cacciotto abbia riconosciuto la complessità della vicenda e l'esistenza di specifici procedimenti amministrativi ancora in corso», sostiene l’associazione «tuttavia non possiamo nascondere il nostro rammarico per il fatto che, nonostante le osservazioni trasmesse al Comune il 26 gennaio scorso e le successive richieste di chiarimento, non sia mai stato avviato alcun confronto diretto con noi, né siano stati comunicati gli esiti delle verifiche richieste in materia urbanistica, demaniale e paesaggistica». Punta Giglio Libera chiede chiarimenti sullo stato del procedimento e gli atti istruttori maturati negli ultimi mesi.

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