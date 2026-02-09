Cava Usai, sì ai camperisti 

«Non risulta istituita una zona a traffico limitato in senso tecnico, né un’area pedonale o semipedonale, ma esclusivamente è stato imposto un divieto generalizzato di accesso e sosta in un comprensorio naturalistico, sicché la Giunta ha esercitato un potere non riconducibile a quello espressamente attribuitole dalla norma invocata». Per questa ragione il Tar Sardegna ha annullato la delibera del 26 maggio scorso che aveva istituito la sbarra d’ingresso e il divieto di transito, dalle 21 alle 8 del mattino, nella strada che conduce alla località Cava Usai, una delle aree costiere più suggestive del litorale di Villasimius. I giudici hanno così accolto il ricorso dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, assistita dall’avvocato Marcello Viganò, che aveva contestato il divieto, ritenendolo illegittimo, evidenziando la differenza tra il divieto di campeggio e l’impedire ai veicoli di circolare e parcheggiarsi.

La vicenda

La località di Cava Usai è raggiungibile solo con quella strada e, stando a dire dei ricorrenti, avrebbe ampie aree adibite al parcheggio. Già nel 2004 il Comune, prevedendo il divieto di campeggio, aveva istituito anche il divieto di sosta dalle 22 alle 8 del mattino per gli autocaravan su tutto il territorio, compresa quella zona. Nel 2016 l’associazione aveva invitato l’Ente a togliere il divieto, contestando che una cosa sia il divieto di campeggio, altra sono le norme sulla circolazione stradale. Sul tema si era espresso anche il Ministero delle Infrastrutture, tanto che poi nel maggio 2018 il divieto era stato revocato. Nel 2024, infine, la Giunta lo ha ripristinato perché, pur senza campeggiare (ovvero piazzare tavolini, sedie, aprire le tende del camper e insediarsi), in tanti si piazzavano nella zona occupando di fatto l’oasi costiera.

Il ricorso

Dopo il ricorso dell’associazione, il Comune si è costituito con l’avvocato Massimiliano Masia segnalando che quell’area è di particolare pregio naturalistico ed è esposta al fenomeno del campeggio abusivo. Ma alla fine il processo ha dato ragione ai camperisti: per il Tar la Giunta avrebbe «travalicato l’ambito delle proprie attribuzioni». Ora, dunque, l’Ente dovrà decidere che fare: se riproporre il divieto con altre modalità, oppure se lasciare libero l’accesso per la prossima estate, vigilando che la sosta consentita non si trasformi poi in campeggio abusivo.

