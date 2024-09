Cava Usai, accesso vietato di notte 

È scontro tra i camperisti e il Comune di Villasimius per la sbarra piazzata in località Cava Usai che impedisce l’accesso ai veicoli (e quindi anche ai camper) di fronte alla spiaggia dalle 9 della sera alle 8 del mattino. Una decisione presa dalla Giunta comunale lo scorso maggio «per contrastare il fenomeno del campeggio abusivo» che però, secondo l’associazione nazionale camperisti, è illegittima «e dunque – spiega Pier Luigi Ciolli, presidente dell’associazione con sede a Firenze – ci siamo visti costretti ad impugnare la delibera del Comune di fronte al Tar della Sardegna».

Il ricorso

In base al ricorso predisposto dall’avvocato Marcello Viganò, ci sarebbe una impropria commissione tra campeggio e circolazione stradale. In particolare non ci sarebbe alcuna norma del codice della strada che consente di vietare il traffico per ragioni che attengono al campeggio e, in ogni caso «la sosta dell’autocaravan non costituisce campeggio». E ancora: manca l’indicazione della ragione giuridica del divieto e la sbarra è comunque illegittima perché nel codice della strada non è prevista. Si ravviserebbe infine, un «eccesso di potere» da parte della Giunta comunale guidata dal sindaco Gianluca Dessì «in quanto l’ente ha usato un divieto di transito per un fine diverso dalla circolazione (impedire il campeggio)».

L’iter

Una battaglia punto su punto, insomma, che ha però radici più profonde. Già nel 2016 infatti ci fu uno scontro molto duro tra camperisti e Comune in seguito ad una ordinanza che vietava ai camper la sosta notturna. Ordinanza che, in seguito alla diffida dei camperisti, venne revocata nel 2018.

La scelta

Adesso la nuova battaglia che però il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì vuol combattere sino in fondo. «Vorrei fosse chiaro – sottolinea - che la sbarra e quindi il divieto di transito notturno a Cava Usai non è contro i camperisti, infatti nessun veicolo durante la notte può accedere. Si tratta di un provvedimento per tutelare un’area di particolare pregio ambientale. Area che sino allo scorso maggio era un qualcosa di indecoroso con persone che restavano a bivaccare per giorni e giorni. Tra le altre cose siamo parlando di un’area privata». E dunque «porteremo di fronte al Tar tutte le nostre ragioni perché il territorio di Villasimius, l’Area Marina Protetta e le nostre spiagge vanno difese anche con questi provvedimenti».

Numerose le sanzioni nei confronti dei camperisti nel corso della stagione estiva ad opera degli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Pier Luigi Casu, in gran parte per campeggio abusivo. Camperisti soprattutto stranieri, in particolare francesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA