Cause legali e bollette, conti salati 

Tra cause legali e bollette il Comune ha già speso nei primi 8 mesi del 2026 più di quanto tutto il 2025: 874mila euro contro 866mila. Un conto destinato ad aumentare ovviamente.

Boom di cause

Nel 2025 il Comune ha speso per questioni legali 32mila euro, al 13 agosto di quest’anno il conto è balzato a 182mila euro, un’impennata da capogiro come certifica il sistema Bankitalia Siope di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche. Soldi veri, non impegni generici.

«Ci sono state diverse vicende giudiziarie civili e amministrative, penso per esempio, al mercato civico di via Mazzini, ma l’importo mi sembra talmente importante che ritengo contenga anche impegni contratti nel 2025 e onorati nell’anno corrente quindi derivanti dal bilancio di competenza. Certo è che le vertenze amministrative sono aumentate e le spese di conseguenza», sottolinea l’assessore al Bilancio, Simone Prevete, impegnato con la dirigente del settore, Maria Rimedia Chergia, a tenere i conti in ordine. «Questo è garantito, la tenuta dei conti è fondamentale», sottolinea Prevete.

Acqua ed energia

Pochi giorni fa la dirigente ha impegnato 15mila euro in aggiunta ai 100mila congelati nel bilancio per pagare ad Abbanoa il consumo idrico 2026 per le varie utenze comunali: scuole, uffici e fontanelle pubbliche. «Nell’intero 2025 abbiamo riconosciuto ad Abbanoa 155mila euro, ad agosto di quest’anno siamo a 109mila euro. Anche se è difficile quantificare la spese ma posto anche che i consumi maggiori li avremo da settembre in poi, con l’apertura delle scuole e gli uffici al massimo dell’organico, dovremo confermare la spesa del passato», ragiona l’assessore Prevete.

Il sindaco Massimiliano Sanna: «Abbiamo razionalizzato l’uso chiudendo alcune fontanelle utilizzate in maniera scorretta dai cittadini. Ormai ne restano davvero poche in funzione, alcune di queste sono utili e vanno mantenute».

Sino a una settimana fa il Comune ha speso 577mila euro a fronte dei 679mila dell’intero 2025 per la corrente elettrica. Considerando mediamente un costo di 70mila euro, la spesa sicuramente aumenterà.

Gli incassi

Dal versante opposto, i ricavi derivanti in buona parte dalla Tarip e l’Imu sono ancora da maturare. Così dicasi per l’imposta di soggiorno che nel 2025 aveva portato alle casse del Comune 217mila euro, e 72mila al 13 di questo mese. «Considerato che il 16 di questo mese scadeva il termine di accredito maggio-luglio e il 16 novembre maturerà agosto-ottobre, e tenuto anche conto che quest’anno sono operative le nuove tariffe, dovremo ripetere se non migliorare l’incasso 2025», commenta Simone Prevete. C’è un dato che preoccupa ben di più: i trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche, Stato ma soprattutto Regione senza i quali non si canta messa. Rispetto ai 25 milioni di euro del 2025, l’incasso 2026 è fermo a 18 milioni. Il palazzo degli Scolopi confida nei restanti 7 milioni ma con l’aria che tira non c’è proprio da stare tranquilli

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